Vox reprocha "un caos" en Fuentes de Invierno por vehículos bloqueados y falta de coordinación

Vox recprocha “caos” en Fuentes de Invierno por vehículos bloqueados y falta de coordinación - VOX

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha reprochado un "nuevo episodio de caos" vivido este fin de semana en la estación de esquí Fuentes de Invierno donde, según ha explicado, "decenas de vehículos quedaron atrapados en la subida por la nieve acumulada ante la falta de previsión y coordinación institucional".

Según Jové, "la ausencia de un dispositivo eficaz, la falta de control de accesos y de señalización clara sobre el uso obligatorio de cadenas, así como la descoordinación entre el Principado, la Delegación del Gobierno, la Demarcación de Carreteras, la Consejería de Infraestructuras, la de Deportes y la Guardia Civil, provocaron que numerosos vehículos quedaran bloqueados en plena ventisca ante la inacción de las autoridades".

El diputado ha lamentado que un fin de semana clave como el puente de Carnaval terminara siendo "un auténtico desastre", hasta el punto de que la estación no pudo abrir este sábado hasta la una y media del mediodía, ya que las máquinas quitanieves no pudieron acceder a primera hora debido a los coches atrapados en la carretera.

Desde Vox han comentado que "no se trató de una nevada excepcional ni existía riesgo de aludes. Sin embargo, el puerto permaneció cerrado durante horas en uno de los días más importantes de la temporada".

Según la formación, empresarios de la montaña asturiana han trasladado su malestar tras sufrir importantes pérdidas en alojamientos, escuelas de esquí, alquileres y hostelería y muchos visitantes se encontraron con el puerto cerrado y la estación inoperativa durante buena parte del día.

Ante este escenario, Vox ha pedido "un protocolo serio para la gestión del puerto en días de alta afluencia, inversiones reales en infraestructuras y la depuración de responsabilidades políticas ante lo que consideran una nueva muestra de imprevisión e ineptitud del Gobierno del Principado".