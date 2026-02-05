Vox solicita al Principado información sobre el mantenimiento y financiación de centros educativos públicos

Archivo - Diputados del Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en la Junta General ha registrado una batería de solicitudes de información "para esclarecer el estado real" del mantenimiento y la financiación de los colegios públicos e institutos asturianos, ante "el evidente deterioro de numerosos centros educativos" denunciado en los últimos días.

En una nota de prensa, Vox señala que las informaciones sobre goteras, humedades, problemas estructurales, socavones y deficiencias en la climatización reflejan "una situación preocupante que afecta directamente a la seguridad y el bienestar de alumnos y docentes en toda la región". Para Vox, estos problemas evidencian "un abandono progresivo" de las infraestructuras educativas que requiere respuestas "claras" por parte de las administraciones responsables.

Entre las cuestiones planteadas, Vox exige aclarar qué administración es responsable del pago de los suministros corrientes y de las inversiones destinadas a conservación y mantenimiento en cada centro. Asimismo, solicita un desglose detallado de los gastos e inversiones realizados desde 2019, especificando el destino de cada actuación y qué administración asumió su financiación.

Desde Vox advierten de que el deterioro de los centros educativos no es un problema puntual, sino la consecuencia de "años de falta de planificación, inversión insuficiente y conflictos competenciales entre administraciones, lo que ha derivado en una situación que perjudica directamente a la comunidad educativa".

Vox defiende que garantizar instalaciones educativas seguras y en condiciones adecuadas debe ser una prioridad para cualquier administración pública y exige al Gobierno del Principado que aclare responsabilidades, actúe con urgencia y garantice el mantenimiento adecuado de los centros escolares asturianos.