Vox tilda de "farsa" el acto del Día de la Constitución de la Junta General y no participará

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carolina López, ha anunciado este jueves que su grupo no participará en el acto institucional por el Día de la Constitución. En su opinión, Asturias "no merece esta farsa anual organizada por los mismos que llevan años desmantelando las garantías constitucionales".

López ha subrayado que la Carta Magna "no es un decorado para hacerse fotos", sino el marco de derechos y libertades "que el PSOE rompe cada vez que entrega una parte del Estado a separatistas o a los herederos del terrorismo".

Según la portavoz, un partido que "indulta, amnistía y pacta con quienes atentaron contra la unidad nacional no tiene la menor autoridad moral para celebrar el Día de la Constitución".

La diputada ha recordado que la "total entrega" del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos secesionistas están suponiendo "cesiones que destrozan la igualdad entre españoles", lo que contraviene los principios de la Constitución, "la misma que quieren honrar con actos institucionales vacíos".

Carolina López ha denunciado también que el PSOE "ha dinamitado la separación de poderes" y "metido la mano en todas las instituciones", desde la Fiscalía hasta los medios públicos, con el único objetivo de controlar el poder sin límites, "en otro ejemplo del desprecio que siente hacia la Carta Magna".

Por todo ello, Vox mantiene la misma postura que ya adoptó el año pasado en relación al acto institucional por el Día de la Constitución. "No vamos a participar en un acto diseñado por quienes atacan los principios que dicen defender. No tenemos nada que celebrar con socialistas y comunistas cuando cada decisión que toman va contra la Constitución y contra los españoles", ha sentenciado López.