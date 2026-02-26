Vox tilda de "vacía de contenido" la enmienda del PP a su propuesta para prohibir el burka en el Ayuntamiento de Oviedo

Archivo - La portavoz de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta. - VOX OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha rechazado la enmienda presentada por el Partido Popular a su propuesta de prohibir el acceso a edificios municipales a personas que lleven prendas que cubran total o parcialmente el rostro, como el niqab, el burka u otras de efecto equivalente.

La iniciativa, según ha detallado Vox este jueves en una nota de rpensa, busca "garantizar la seguridad, prevenir suplantaciones de identidad y proteger el normal funcionamiento de los servicios públicos". El texto incluye excepciones por razones médicas, de salud pública o de seguridad laboral.

La portavoz del partido, Sonsoles Peralta, ha criticado que la enmienda del PP "vacía de contenido la propuesta original al renunciar a mencionar expresamente el velo integral islámico". "Se limita a formular principios generales, sin comprometer una norma efectiva que impida el acceso con prendas que dificultan la identificación del rostro", ha añadido.

El grupo sostiene que su iniciativa se apoya en principios jurídicos "como la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la no discriminación, la objetividad y neutralidad de la administración, y las competencias municipales en materia de seguridad, convivencia y gestión de instalaciones".

"No se trata de perseguir creencias, sino de asegurar que nadie entra en un edificio municipal ocultando su rostro, sea cual sea la motivación o el origen de la prenda", ha insistido Peralta, quién ha asegurado que Vox "seguirá defendiendo su propuesta original y pedirá al resto de los grupos municipales que se posicionen sin ambigüedades a favor de la seguridad, la igualdad ante la ley y la neutralidad de las instituciones".