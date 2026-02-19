Vox ve "intercambio de favores" en las concesiones de Medallas entre alcalde de Oviedo y Ministerio de Defensa

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, entran en el salón de plenos del Ayuntamiento de Oviedo en una imagen de archivo. - IMANOL RIMADA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este jueves la concesión de la Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, por parte del Ministerio de Defensa del Gobierno de España, por considerar que "es un intercambio de favores" al recordar que hace poco más de un año fue el propio alcalde quien otorgó la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Oviedo a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"No es una cuestión menor, sino el reflejo de una forma de hacer política basada en el intercambio de favores entre élites institucionales. Las condecoraciones no pueden convertirse en un circuito cerrado de reconocimientos entre cargos públicos. Cuando las medallas se convierten en un instrumento político, pierden su valor y es un desprecio a quienes realmente las merecen", apunta Peralta.

La edil de Vox subraya que las distinciones oficiales, y especialmente aquellas vinculadas a las Fuerzas Armadas y al mérito institucional, deben responder a criterios objetivos, verificables y transparentes, vinculados a servicios extraordinarios y no a gestos de cortesía política.

"Mientras muchos profesionales, miembros de nuestras Fuerzas Armadas, servidores públicos o ciudadanos ejemplares nunca reciben un reconocimiento pese a su trayectoria, vemos cómo determinados cargos se intercambian honores con una naturalidad que genera desconfianza", añade Peralta.

Vox Oviedo considera que este tipo de prácticas contribuyen a deteriorar la credibilidad institucional y alimentan la percepción de que las condecoraciones oficiales se utilizan como una herramienta al servicio de intereses partidistas.

"Las medallas deben representar mérito y sacrificio, y no convertirse en una moneda de cambio entre los poderes públicos para pagar y recibir favores", concluye Sonsoles Peralta.