Vox vincula la investigación sobre las baterías de coque con la compra de los terrenos por el Puerto de Avilés

EL diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno y la portavoz de Vox en Avilés, Arancha Martínez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este martes explicaciones al Ayuntamiento de Avilés y a la Autoridad Portuaria por la propuesta de adquisición de los terrenos de las antiguas baterías de coque, al considerar que esa operación está relacionada con la investigación judicial sobre la adjudicación del contrato para la demolición de esas instalaciones.

En una rueda de prensa, el diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, y la portavoz municipal de la formación en Avilés, Arancha Martínez, han sostenido que la evolución del proyecto genera "muchas sospechas" y han exigido transparencia sobre el futuro de esos suelos.

Centeno se ha referido al papel de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), filial de la SEPI y propietaria de los terrenos, al recordar que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga la adjudicación del contrato de demolición de las antiguas baterías de coque.

Ha mencionado, además, que Vox ya había denunciado públicamente ese proceso el pasado mes de mayo y ha asegurado que la investigación judicial "está poniendo a la luz" lo que su formación había advertido sobre esa adjudicación.

AUTORIDAD PORTUARIA Y GOBIERNO DE AVILÉS

El parlamentario ha mostrado además sus dudas sobre la capacidad económica de la Autoridad Portuaria para asumir esta operación y ha asegurado que, además del coste de adquisición, habría que afrontar la descontaminación, parcelación y urbanización de los terrenos.

Por su parte, Martínez ha criticado lo que considera el "silencio cómplice" del Gobierno municipal de Avilés y ha reprochado al Ejecutivo local que, a su juicio, no haya pedido explicaciones a su propio partido tras conocerse la investigación judicial.

Asimismo, ha cuestionado el cambio del proyecto inicialmente aprobado para esos terrenos, que contemplaba la implantación de empresas industriales, y ha mostrado el rechazo de Vox a que sea la Autoridad Portuaria quien adquiera la totalidad de la parcela.

La edil ha asegurado que la operación "carece de transparencia" y ha afirmado que la Autoridad Portuaria debe explicar de dónde obtendría los recursos para financiarla, al tiempo que ha advertido de que, en su opinión, asumir ese proyecto podría comprometer su situación económica.

Durante la comparecencia, ambos dirigentes han reclamado que el Ayuntamiento de Avilés y la Autoridad Portuaria ofrezcan explicaciones sobre el futuro de los terrenos de las antiguas baterías de coque y han cuestionado el papel desempeñado por Sepides en la gestión de esos suelos.