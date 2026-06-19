Vuelve el autobús turístico a Oviedo: horarios, precios y las novedades del servicio

Autobús turístico Oviedo City View - ALSA

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha vuelto a poner en marcha el servicio de autobús turístico 'Oviedo City View', que estará operado por la empresa de movilidad Alsa mediante un vehículo vinilado de doble planta. El servicio iniciará sus recorridos este sábado con un itinerario de 55 minutos por los puntos más conocidos de la ciudad.

Como principal novedad para esta temporada, se ha incorporado un sistema de audioguías disponible en ocho idiomas --español, inglés, portugués, alemán, francés, italiano, coreano y chino--. Según ha explicado Alsa en nota de prensa, también se ha habilitado una nueva página web oficial que incluye una pasarela de pago para la compra anticipada de billetes.

El calendario de operaciones se dividirá según la temporada. Así, durante el mes de junio (del 20 al 30) y desde el 1 de octubre hasta el 13 de diciembre, el autobús circulará exclusivamente los sábados y domingos, además de los puentes del Pilar (del 10 al 12 de octubre) y de la Inmaculada (del 5 al 8 de diciembre).

Por su parte, el servicio pasará a ser diario durante los meses de verano, concretamente desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Para este año, los horarios de las salidas se han adelantado una hora al incorporar una nueva expedición a las 11.00 horas, de modo que se realizarán un total de ocho servicios diarios fijados a las 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

Respecto a las tarifas reguladas para el trayecto, el precio del billete se ha estipulado en 12 euros para los mayores de 14 años y en 6 euros para los menores comprendidos entre los 4 y los 14 años, mientras que el acceso para los niños de cero a tres años será gratuito.