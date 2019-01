Wencelao López considera "un asunto urgente" la aprobación inicial de los presupuestos

Publicado 22/01/2019 14:59:13 CET

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, considera que es un "asunto urgente" la aprobación inicial de los presupuestos municipales ya que el inicio de muchos proyectos dependen de ese trámite, como es el caso de la adjudicación del Centro Social de Truébano.

López ha explicado que el concejal responsable de esa área ya tiene conocimiento de ello para que pueda solucionarlo con "celeridad". En este sentido, ha indicado que el principal motivo del retraso de casi tres meses se debe al problema "grave" de personal que hay en el Ayuntamiento a lo que se han sumado el retraso de los trámites.

Wenceslao López ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita, este martes, a las obras de mejora y reposición del asfaltado que afectan a los barrios de La Argañosa y La Ería, y que según ha indicado la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, también presente, será "la última obra del mandato".

Los trabajos se están llevando a cabo en zonas de la ciudad que necesitaban una reparación y mantenimiento importante las obras que comenzaron la semana pasada y que se extenderán hasta el 31 de enero si las condiciones climatológicas lo permiten. En este contexto, López también se ha referido a otras obras de reparación millonarias que se están realizando, como la obra de la Losa y la de la plaza de la Catedral.

En este sentido, ha explicado que se está haciendo una obra de "gran envergadura" en la plaza de la Catedral como consecuencia de lo que que durante mucho tiempo se hizo mal ya que "durante años se dedicaron a poner hormigón en lugar de reparar el suelo".

LA VEGA

En cuanto a La Vega, ha indicado que el proceso está en una fase final, muy próxima a la cesión de la propiedad por parte del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Oviedo. "El PP tuvo ocasión de hacerlo y no movió ficha nunca, no hay ningún documento de que lo hubiesen intentado", ha añadido.

"La Fábrica de La Vega lleva así desde que se cerró en 2012", ha indicado, "no hay ningún edificio que esté declarado en peligro por estado de ruina". Ha explicado que todo propietario tiene la obligación de mantener en buenas condiciones su propiedad y que La Vega estaba aislada del resto de Oviedo, era un espacio no transitado y por tanto no había riesgo para nadie.

Tras el acuerdo firmado, López ha explicado que "hay mucho camino por recorrer, se trata de un camino complicado a nivel legal, urbanístico y técnico". Una vez que la propiedad sea cedida al Ayuntamiento, tendrán que realizar obligatoriamente un Plan de Ordenación Espacial para determinar qué edificios se mantienen y cuáles no y en función de ello determinar la inversión a realizar.