La Xira Didáctica llevará 76 espectáculos culturales gratuítos a los alumnos de asturiano y eonaviego de 30 concejos

Las consejeras de Educación, Eva Ledo y de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en rueda de prensa. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xira Didáctica llevará este curso 76 funciones gratuítas por una treintena de concejos del Principado para los alumnos de asturiano y enaviego. Esta Xira es un proyecto que, ya se recuperó de manera piloto el trimestre del pasado curso, y que sigue el mismo camino de la Axenda Didáctica que se había desarrollado hasta 2017 con un importante éxito.

Las consejeras de Educación, Eva Ledo, y de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, han presentado la iniciativa en rueda de prensa que combina un contenido educativo y cultural con el fin de fomentar el uso y conocimiento de las lenguas propias de Asturias en el ámbito escolar.

La programación se desarrollará en espacios culturales de los concejos participantes, con fechas y horarios ya establecidos, lo que permite a los centros educativos planificar su participación con antelación. Según ha indicado la consejera podrán participar en el mismo alumnos de otros municipios previa reserva.

"Este curso son 30 los concejos participantes, pero esperamos que el próximo sean los 78", indicó la consejera de Cultura, que explicó que el catálogo de esta edición incluye una amplia variedad de propuestas escénicas, musicales, audiovisuales y literarias, como Al rodiu l'horru, Amanda y les castañes máxiques, Azul y la revolución de los colores, El xardín d'Olivia, Gasolina con capullos, Pop Piquiñín, Contos pra ser quen queras ser, Bruxa. Cuntacuentos y taller de conxuros máxicos, El Conciertín, conciertu didácticu de música tradicional, Verdina. El día qu'una faba cósmica aterrizó n'Asturies, Dido y Eneas o caLORCAlor, entre otras.

Cada actividad está diseñada para un ciclo educativo específico, desde Infantil hasta Bachillerato, y combina valores pedagógicos con una alta calidad artística.

PROMOCIÓN DE LA LENGUA ASTURIANA

Eva Ledo ha incidido en que este programa es "un ejemplo más de la implicación del Gobierno de participar en la protección y promoción de nuestra lengua".

"Sabemos todos que tenemos el inconveniente actual de la no oficialidad, que es una demanda de nuestro profesorado, en la que también estamos trabajando, y que supone la imposibilidad de tener en este momento una especialidad", dijo la consejera.

Ha resaltado además que, a falta de datos concretos de este curso, en la consejería ven como paulatinamente aumenta la matrícula de estudiantes en asturiano y eonaviego.

Vanessa Gutiérrez ha destacado por su parte el "excepcional trabajo de la Consejería de Educación en esta legislatura" en la promoción y uso de las lenguas propias.

"Los niños y niñas asturianas tienen derecho a educarse en su lengua propia y en base a esos derechos se desarrolla esta Xira que además permite a los sectores de la cultura que trabajan en las lenguas propias propios de Asturias, avancen en su profesionalización", dijo.