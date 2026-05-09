La Xunta pola Defensa de la Llingua critica en Oviedo "clasismo y odio a la cultura asturiana" y pide la oficialidad - XUNTA POLA DEFENSA DE LA LLINGUA ASTURIANA

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana ha advertido este sábado en Oviedo de un "auge del clasismo y del odio a la cultura asturiana" y ha reclamado de nuevo la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano durante la manifestación que cierra la Selmana de les Lletres.

La movilización ha salido a las 12.00 horas desde la Estación del Norte y ha concluido en la plaza de la Escandalera, donde la organización ha defendido la necesidad de avanzar hacia la oficialidad de ambas lenguas y ha pedido medidas concretas de normalización en ámbitos como la educación, la administración y los medios públicos.

La Xunta ha reclamado una mayor presencia del asturiano en la educación, la administración y los medios públicos, además de la equiparación del profesorado y el cumplimiento de la normativa lingüística.

Asimismo, la Xunta ha insistido en la aprobación de la oficialidad como vía para garantizar derechos lingüísticos y ha criticado la situación política en torno a la reforma estatutaria fallida, al tiempo que ha pedido un mayor compromiso institucional con la normalización del asturiano y el gallego-asturiano.

"El mundo reivindicativo y cultural en asturiano ha conseguido que Asturias sea inexplicable sin los idiomas propios", ha apuntado la organización, que ha criticado la evolución del debate político sobre la oficialidad, la situación en torno a la reforma estatutaria fallida y la falta de avances posteriores.

La Xunta ha reiterado su petición de medidas concretas de normalización y ha defendido que la oficialidad es "la única vía legal" para garantizar derechos lingüísticos, la presencia del asturiano en la educación, la administración y los medios públicos, y la transmisión generacional de la lengua.

"Como dexó escrito'l nuestru Xuan Bello nun cantar, el mundu ye pergrande si ye grande'l corazón. Y el corazón de la oficialidá ye bien grande, ¿nun vos paez?", concluyeron.