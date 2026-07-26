El XXXIV Certamen 'Art Nalón' abre el plazo de inscripción para jóvenes creadores de toda España

LANGREO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo, en colaboración con el Instituto Asturiano de la Juventud del Principado de Asturias, ha abierto el plazo de participación en la trigésimo cuarta edición del Certamen de Artes Plásticas 'Art Nalón', que busca impulsar la creación artística entre la juventud y dar visibilidad al talento emergente en el ámbito de las artes plásticas.

El certamen está dirigido a jóvenes nacidos o residentes en España que no hayan cumplido los 36 años a 1 de enero de 2026 y que no hayan sido premiados en ediciones anteriores. Los participantes podrán presentar propuestas en las modalidades de pintura, escultura, dibujo y grabado.

Las personas interesadas deberán presentar un único dossier en formato PDF que incluya un mínimo de diez obras. En cada una de ellas deberá figurar el título, el año de realización, la técnica empleada, los materiales utilizados, las dimensiones y el precio. En el caso de las esculturas, también resultará necesario indicar su peso.

PREMIOS Y CATEGORÍAS

La convocatoria contempla dos categorías excluyentes entre sí: un premio principal, dotado con 3.000 euros y una exposición individual de la obra presentada, y un accésit destinado a un artista nacido o residente en la Cuenca del Nalón, con una dotación de 1.700 euros y también una exposición individual. Quienes cumplan este último requisito deberán indicar expresamente si optan al premio general o al accésit.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el próximo 9 de octubre. Las bases completas de la convocatoria y la información necesaria para participar se pueden consultar a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Langreo.