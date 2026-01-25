Ya son seis los detenidos por el apuñalamiento a un joven en Oviedo el pasado 11 de enero

Archivo - Juzgados de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de detenidos por la agresión con arma blanca a un hombre de procencia marroquí de 24 años en la calle Santa Ana de Oviedo el pasado 11 de enero se ha elevado a seis, según ha confirmado la Fiscalía del Principado de Asturias.

El Ministerio Público ha solicitado a la plaza nº 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo las medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 300 metros y de comunicación con la misma mientras se prolongue la instrucción del procedimiento, retirada del pasaporte y comparecencia en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes para el nuevo detenido.

Con este nuevo detenido, son seis los arrestados hasta el momento por estos hechos. Dos de ellos se encuentran en situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza a petición de la Fiscalía del Principado de Asturias.

Otros dos, con prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 300 metros y de comunicación con la misma mientras se prolongue la instrucción del procedimiento, retirada del pasaporte y comparecencia en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Otro de los detenidos es un menor de edad que pasó a disposición de la sección de Menores de la Fiscalía asturiana y al que se impuso la medida de libertad vigilada.