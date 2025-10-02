Yolanda Díaz, Tariq Ali y Unai Sordo participarán en un congreso de la Fundación 1 de Mayo en Gijón

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - A. Pérez Meca - Europa Press

También asistirá al evento el embajador del Estado de Palestina en España, Husni Abdel Wahed

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 1º de Mayo reunirá en Gijón a ponentes nacionales e internacionales en el Congreso Internacional 'Autoritarismo y Guerra. En defensa de los valores democráticos y la cultura de la paz', que se celebrará los próximos días 17 y 18 de este mes, en el Centro Municipal Integrado Pumarín - Gijón Sur.

Entre los participantes, están la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el escritor e historiador Tariq Alí, o el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Así lo han anunciado, en rueda de prensa en el Conseyu de la Mocedá de Gijón, el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, y el presidente de la Fundación 1º de Mayo de CCOO, Fernando Lezcano. El congreso será de acceso libre, hasta completar el aforo, pero es necesaria inscripción previa.

Asimismo, han explicado que Tariq Ali será el encargado de abrir el congreso, con el que se quiere hacer una llamada de atención ante la "militarización global creciente", así como analizar las dinámicas que, según una nota de prensa de los organizadores, están "erosionando las democracias, como las guerras judiciales, los bulos mediáticos o el incremento de la desigualdad".

"Estamos asistiendo a unos acontecimientos en nuestro país y en el mundo que trastocan todo aquello que nos daba una cierta seguridad y nos hacía confiar en que la sociedad avanzaría por la senda del progreso y de una mayor justicia social", ha asegurado Lezcano, a lo que ha puesto de ejemplo la "gravedad" de los actos de Israel contra la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza que interceptó este pasado miércoles.

En este sentido, ha explicado que celebran este congreso "para poder conocer estos fenómenos, interpretarlos correctamente y extraer conclusiones que nos den argumentos y bagaje para enfrentarlos en pos de una sociedad más democrática, justa e igualitaria", ha agregado.

"Vivimos tiempos convulsos probablemente los más complicados desde la Segunda Guerra Mundial y Europa tiene que encontrar su sitio en este contexto de incertidumbre, defendiendo un modelo social y de derechos en el que las personas trabajadoras tengan un nivel de vida asegurado", ha incidido, por su parte, Zapico, quien ha abogado por "dar respuesta" desde el sindicalismo.

Entre otras cosas, el congreso analizará las guerras judiciales, el control de la ciudadanía a través de la tecnología, los bulos mediáticos o el incremento de la desigualdad, fenómenos que están erosionando los valores sobre los que se sustentan las democracias occidentales.

A mayores, se hará especial hincapié en debatir las propuestas para hacer frente a estos conflictos de los que la sociedad está siendo testigo, así como para reforzar los valores democráticos y la cultura de la paz.

Además de los ponentes ya mencionados, la revitalización de los conflictos bélicos será analizado por José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense; Roger Campione, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Oviedo; y la periodista Patricia Simón.

Por otro lado, el fenómeno de la guerra judicial como amenaza a la Democracia será objeto de una mesa específica, con la participación de los magistrados Joaquim Bosch Grau y Victoria Rosell, junto al catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.

Otro de los apartados del congreso a debate será el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en los conflictos contemporáneos, que contará con las intervenciones de María José Pintor, directora de comunicación del diario Público; María Luz Congosto, investigadora de la UC3M especializada en redes sociales; y Bárbara Alonso, decana del Colegio Profesional de Periodistas de Asturias.

Además, la primera jornada concluirá con la presentación del libro 'Principios Elementales de la Propaganda de Guerra', de Anne Morelli, editado por la propia Fundación 1º de Mayo.

Durante la segunda jornada, el debate se centrará en la desigualdad y la concentración de la riqueza. Participarán en este caso: Olga Salido, profesora de Sociología en la UCM; Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Sumar; Ernesto García López, coordinador del informe Vivir la desigualdad de Oxfam Intermón; y Begoña Cueto, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. Además, el profesor de Sociología Imanol Zubero abordará la digitalización y el impacto de la inteligencia artificial como herramientas de control ciudadano.

El congreso concluirá con un diálogo entre la politóloga Cristina Monge, Unai Sordo y el abogado, político y periodista Nicolás Sartorius. En el caso de Yolanda Díaz, la ministra, junto a Sordo, intervendrán en la clausura. Además, participará el embajador del Estado de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.