Zapico aboga por un acuerdo global para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible en Asturias

Archivo - El consejero Ovidio Zapico. - CAPTURA WEB JGPA - Archivo

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha indicado este martes en comisión parlamentaria que Asturias necesita "un pacto por el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible". "Yo creo que en ese pacto hay que condensar un gran acuerdo que permita llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para que en la próxima década podamos, en primer lugar, incrementar de manera sustancial nuestro parque público", dijo Zapico.

Así, ha indicado que creo habría que elevar hasta las 15.000 viviendas y después dejar un diseño, una hoja de ruta ya a ese medio largo plazo.

"Si algo hemos aprendido durante estos años es que las políticas de vivienda no tienen una capacidad de reacción de respuesta inmediata, sino que empiezan a dar sus frutos en el medio y en el largo plazo", ha añadido el consejero.

Ovidio Zapico respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que le preguntaba sobre si sigue pensando que no es necesario un Plan Director de Vivienda de Asturies.

Tomé ha recordado que ya en la negociación presupuestaria propusieron ya un plan de vivienda y hablaban de un plan director de vivienda de Asturias 2027-2030, que blindara con medidas específicas el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada para toda la población y que incluyera además un fuerte compromiso presupuestario inversor de 250 millones al año como mínimo.

"Entendemos que un plan de vivienda plurianual, correctamente financiado es algo absolutamente imprescindible para poder mejorar en todas esas soluciones que efectivamente no dan resultado a corto plazo, que lo darán en el medio y en el largo plazo", ha dicho Tomé.

EVITAR DESHAUCIOS

Por otra parte, Ovidio Zapico ha indicado que no corresponde al Principado actuar directamente sobre los lanzamientos ni es su responsabilidad actuar directamente sobre los mismos, aunque sí pueden hacer o desarrollar alguna actuación que permita prever una acción de vulnerabilidad, que permita intervenir antes de esos lanzamientos y que permita ofrecer mediación.

Zapico respondía así a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha preguntado cuándo se implantará el Plan de Prevención de Desahucios aprobado en nuestra moción de 2024 para asegurar que no se produzca ningún desahucio sin alternativa habitacional.

Tomé ha indicado que el total de lanzamientos en Asturias en 2025 es verdad que fue inferior a 2024, pero la bajada no puede servir de coartada para la pasividad, porque "encaja difícilmente hablar de recuperación económica, de que la situación mejora, cuando 603 familias en Asturias sufrieron un desahucio".

"La vivienda no es un lujo y el alquiler asfixia a la clase trabajadora asturiana", dijo la diputada del Grupo Mixto, que ha indicado que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, la mayoría de los desahucios en Asturias, 467 familias, fueron por impago del alquiler, lo que demuestra la escalada insostenible de los precios de arrendamiento que está expulsando a la gente trabajadora de sus casas.