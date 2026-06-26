Zapico acusa a la oposición de "entorpecer" la tramitación de la ley para la integración de Sedes en el sector público

Comisión parlamentaria - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico, ha acusado este viernes a PP y Vox de "entorpecer" la tramitación que permitirá adquirir por un euro el 40% de las acciones de la empresa Sedes que permanecían en manos de Unicaja, en una operación dirigida a que la sociedad en una empresa íntegramente pública.

Según ha revelado Zapico en una comisión parlamentaria, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado esta semana se acordó solicitar la tramitación por urgencia en la Junta General de la norma.

Sin embargo, Zapico ha dicho que PP y Vox no han querido habilitar un día de julio para poder tramitar esa ley. "Han decidido entorpecer la tramitación de la ley", ha dicho.

En la comparecencia, el dirigente asturiano ha defendido sus planes para Sedes después de lograr ese acuerdo para adquirir el paquete accionarial por un precio simbólico, mientras que la entidad bancaria asumirá el 40% de la deuda de Sedes con terceros en el momento de la venta. Además, ambas partes han acordado la reestructuración de los créditos pendientes para que la empresa pueda hacer frente a sus compromisos en un horizonte de 22 años.

Zapico ha dicho que se trata de una "hoja de ruta perfectamente trazada", que confía en su viabilidad y en su necesidad para el sector público de la comunidad. El responsable autonómico ha manifestado de forma contundente que su equipo no contempla abandonar la sociedad.

"No vamos a liquidar la empresa pública", ha dicho, insistiendo en que servirá para fortalecer el sector público asturiano. Asimismo, Zapico ha criticado la postura de los grupos de la oposición respecto a las negociaciones financieras de la entidad, lamentando que les moleste el pacto alcanzado con Unicaja y defendiendo que de dicho acuerdo depende que cobren los acreedores y algo que considera sagrado, como continuar "manteniendo a la plantilla y a los trabajadores su puesto de trabajo".

En esta misma línea, el consejero ha puesto en valor que la corporación ya ha comenzado a resultar útil para la sociedad asturiana mediante políticas de mantenimiento y reparación del parque público de vivienda, así como a través del impulso de infraestructuras educativas.

Las explicaciones de Zapico no han convencido ni a PP ni a Vox. El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha acusado al Gobierno de Asturias de ser el "perfecto ejemplo de un malgastador de fondos públicos, de un dilapidador de los impuestos de los asturianos" por la gestión y las pérdidas de la empresa Sedes.

El parlamentario popular ha criticado con dureza la falta de resultados del ejecutivo autonómico con la sociedad. "Sedes nos sigue costando a todos los estudiantes millones de euros, y en la actualidad nos sigue costando millones de euros durante un tiempo para no hacer nada", ha comentado.

Asimismo, Cuervas-Mons ha puesto en duda el cumplimiento de los plazos y del plan de reestructuración previstos para la entidad, reprochando la estrategia financiera. Finalmente, el diputado ha censurado la política presupuestaria global y los recursos destinados a las corporaciones públicas en la comunidad autónoma.

Mientras, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha dicho que lo que tendría que haberse hecho con Sedes era liquidarla al considerar inviable su continuidad y tras censurar la gestión del Gobierno asturiano.

El parlamentario autonómico ha descalificado los términos del acuerdo financiero alcanzado con la entidad bancaria, rechazando que suponga una ventaja real para las arcas de la comunidad autónoma y asegurando sobre dicha operación que "es ingeniería contable".

Asimismo, Centeno ha alertado sobre la situación patrimonial y la falta de liquidez de la firma, reprochando que se incremente el volumen de inmuebles paralizados sin salida en el mercado. En esta misma línea, el representante de Vox ha lamentado el desembolso continuado de recursos de los contribuyentes para sostener la actividad de la sociedad mercantil.