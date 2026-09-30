Zapico (CCOO) cree que es momento de que Asturias asuma la competencia del ferrocarril por Cercanías

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ante de participar en la jornada sobre el cambio de modelo productivo y el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo, celebrada en el Museo del Ferrocarril, de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha defendido este miércoles un nuevo modelo productivo basado en la industria, en servicios de más valor añadido y en la sostenibilidad, a lo que ha resaltado la necesidad del cambio del modelo en el transporte público.

"Creemos que ahora es el momento de que Asturias asuma la competencia del ferrocarril por Cercanías, para poder tener un transporte público ágil que vertebre de manera global al conjunto de Asturias, integrando a las comarcas mineras y a las alas en una movilidad ágil y también haciendo esa posibilidad de combinar con el transporte público por carretera", ha defendido.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la jornada sobre el cambio de modelo productivo y el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo del trabajo, celebrada en el Museo del Ferrocarril, de Gijón.

De esta manera, ha opinado que se podrá dar servicio a los trabajadores que están en los polígonos industriales, que están alejados en muchas ocasiones para poder llegar en un transporte público a su puesto de trabajo.

Sobre la jornada de este día, ha recordado que se recogen en un libro los planteamientos de CCOO sobre ese cambio de modelo productivo en las nueve comarcas de Asturias y ahora pretenden hacer lo mismo de manera sectorial, empezando por los servicios a la ciudadanía, que es lo que entienden que da cohesión a la convivencia.

En este sentido, ha considerado que hablar de movilidad es fundamental en el siglo XXI y ha abogado por ir hacia un transporte público "sostenible, ágil, rápido e intermodal".

Además, ha indicado que van a aprovechar esta jornada, porque en unas semanas entra en vigor la Ley de Movilidad Sostenible en el Centro de Trabajo y las organizaciones sindicales van a tener "mucha tarea", ha augurado.

A este respecto, ha indicado que, a partir de ese momento, en las empresas de más de 200 trabajadores o de más de 100 que trabajen a turnos habrá que negociar planes de movilidad que permita ese transporte "sostenible, compartido y que pueda ser a un precio eficiente, eficaz".

En la jornada, además, se abordará la Inteligencia Artificial que, según él, ya es el presente de muchas empresas. Zapico ha incidido en que hay que ver cómo se integran todas esas nuevas tecnologías "de manera compatible" con los derechos laborales, exigiendo transparencia, negociación y "que no haya prejuicios a la hora de aplicar esa Inteligencia Artificial en detrimento de los derechos de los trabajadores".

Con todo, ha indicado que el reto que hay en este momento pasa fundamentalmente por cuestiones de movilidad, de poner frenos a los precios del combustible y de que haya una buena alternativa de transporte público.

Ha celebrado, eso sí, que el Principado haya escuchado a Comisiones Obreras, primero para crear la tarjeta Conecta 30 y, ahora, para rebajar ese tope mensual a 20 euros. Una medida que ha considerado que tiene que durar mientras duren estos precios del combustible, es decir, "el tiempo que sea necesario".

Ha señalado, por otro lado, que Asturias tiene tres retos fundamentales, como son aumentar en población, ya que existe un problema demográfico y de envejecimiento "muy grave", además de contar con la "peor" tasa de actividad económica de todas las comunidades autónomas. A esto ha agregado que el Producto Interior Bruto de la región "pierde fuerza respecto a la media estatal".

Por todo ello, ha opinado que Asturias tiene mimbres y fortalezas, con una industria sostenible, con infraestructuras relacionadas con la sostenibilidad, pero ha de hacer los deberes.

Eso, a su juicio, pasa fundamentalmente porque el Gobierno asturiano tenga más influencia en las decisiones de Moncloa, por ejemplo el peaje del Huerna.

Zapico ha incidido en que en esta jornada abordan cuestiones de movilidad, pero es preciso que las empresas se impliquen, arriesguen e inviertan en Asturias y no solo lo que vengan cuando hay dinero público de por medio y poco riesgo.

Desde CCOO, han exigido "que las empresas apuesten por Asturias porque hay talento, conocimiento y se dan las condiciones para que podamos pelear por una Asturias donde vivir y trabajar y donde hay actividad económica".

Preguntado por si es el sector de defensa una oportunidad para Asturias, Zapico ha recalcado que en esta materia la región tiene una tradición de siglos.

Ha indicado, unido a ello, que, en este contexto de ganar en autonomía europea y de más seguridad, hay que hablar de defensa. "Evidentemente hay que hablar de estados democráticos, hay que hablar de bienestar social, de servicios públicos, que también son elementos fundamentales del modelo europeo de convivencia y de seguridad, pero en ese contexto geopolítico tan inestable hay que hablar de seguridad", ha insistido.

Relacionado con ello, ha apuntado que en Asturias, en ese terreno, tenemos oportunidades por la tradición que tiene y porque sabe hacer las cosas bien, además de contar con buenos profesionales e infraestructuras para poder hacerlo. "Por lo tanto, es una actividad económica que Asturias necesita aprovechar".

IMPACTO EN EL EMPLEO

Preguntado sobre la posible pérdida de empleo a causa de la irrupción de la IA, Zapico ha indicado que es difícil predecir, sin bien ha dado por hecho que tendrá consecuencias que, si no se hace desde lo público, con transparencia, con negociación, pueden ser "dramáticas".

Ha recalcado que no solo habla de destrucción de puestos de trabajo, sino de los derechos fundamentales de los trabajadores. Ha asegurado, en este sentido, que el escenario es "muy complicado".

Zapico ha reconocido que las organizaciones sindicales, al igual que la sociedad, "vamos por detrás de la realidad tecnológica que están poniendo las grandes empresas tecnológicas privadas y hay que poner freno a esta situación para recuperar el control desde lo público, desde el mundo del trabajo y desde las administraciones públicas, para que la Inteligencia Artificial esté al servicio del interés general y no al interés de los pocos", ha advertido.

BRECHA DIGITAL

Por parte del director general de Agenda 2030 del Gobierno del Principado de Asturias, Juan Ponte, ha opinado que las problemáticas y también las potencialidades de la Inteligencia Artificial se deben insertar en los tres pilares de la sostenibilidad.

Para él, hay que relacionarla con sostenibilidad social, es decir, erradicar desigualdades estructurales, no crear más, así como con la medioambiental, para tener en cuenta los umbrales ecológicos del Planeta y, en tercer lugar, la económica, es decir, todo debe pivotar sobre el trabajo de gente.

"El principal mensaje que yo compartiría sería que hay que empezar a entender que la Inteligencia Artificial, los algoritmos, los centros de datos y las nuevas tecnologías en general deben ser servicios públicos", ha señalado Ponte.

Este ha visto importante debatir acerca de los patrones de producción y del sistema de propiedad. Sí que ha reconocido que preocupa la brecha digital, en primer lugar, porque las nuevas tecnologías generan estereotipos de género, cronifican las desigualdades y seleccionan perfiles de éxito.

"Por eso el debate ha de ser qué está detrás de la inteligencia artificial", ha recalcado. Eso sí, ha incidido en que "hay preocupación, pero también hay potencialidades".