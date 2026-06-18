Zapico (CCOO) defiende el "papel protagonista" del sindicalismo de clase para "avanzar en derechos" en Europa

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, en la reunión sindical internacional en Madrid. - CCOO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha defendido este jueves el sindicalismo de clase como un actor protagonista para "avanzar en derechos" en Europa frente a la "encrucijada" en la que a su juicio se encuentra el continente, entre el avance en derechos o el retroceso.

Zapico ha asistido a un encuentro sindical con organizaciones europeas en Madrid junto a un centenar de representantes de CCOO de Asturias. Allí ha afirmado que "el futuro no está escrito" y ha subrayado que el sindicalismo es "la manera de poder defender una Europa social más democrática".

El dirigente sindical asturiano ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que "opten por fuerzas políticas que defiendan el derecho al trabajo de calidad, a la reducción de jornada, a salarios altos y dignos, a que podamos defender los servicios públicos, o simplemente nada menos que poder convivir en paz, que es lo que está en juego con el auge de la ultraderecha".

Zapico ha advertido sobre el papel de los partidos de ultraderecha, que a su juicio están "actuando como auténticos caballos de Troya de las políticas neoliberales del capitalismo" que "tratan de romper y fragmentar la UE".