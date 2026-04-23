Zapico (CCOO) reta a 'Cepi' a hacer una consulta pública sobre la privatización del agua en Siero

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OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha instado este jueves al alcalde de Siero, el socialista Ángel García 'Cepi', a que haga una consulta entre los vecinos sobre la privatización del servicio del agua que impulas.

"Que no tenga miedo y que haga la consulta que se le ha pedido con más de 10.000 firmas en el consejo tal como establece los reglamentos de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento; que deje al pueblo hablar y opinar sobre si esa medida es positiva o no para el consejo", ha dicho Zapico en unas declaraciones a los medios de comunicación en Oviedo.

Según Zapico detrás de las privatizaciones solo hay encarecimientos de servicios. "No queremos que Siero se convierta en un 'eurovegas' donde triunfe la cultura del pelotazo", ha insistido el sindicalista.