Zapico se compromete con Canteli a desbloquear el antiguo Hospital General y acelerar el Plan Especial de El Cristo

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - PRINCIPADO

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se ha comprometido este martes con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a desbloquear la situación del antiguo Hospital General y avanzar en la tramitación del Plan Especial de El Cristo.

Según ha explicado el Principado en una nota de prensa, Zapico ha recordado que hace una semana ya anunció en la Junta General su voluntad de implicarse directamente para superar la situación que afecta a los vecinos y las vecinas del barrio de El Cristo y, por extensión, a toda la ciudad de Oviedo.

Durante el encuentro, el titular de Urbanismo ha subrayado la necesidad de poner fin cuanto antes a un escenario que no puede prolongarse por más tiempo y ha informado de que el Principado ya trabaja en los pliegos para la licitación del plan especial, un proceso del que está realizando un seguimiento constante.

Zapico, que se ha comprometido a mantener informado al ayuntamiento sobre toda la tramitación, ha garantizado, asimismo, que se cumplirán con rigor los plazos previstos, con el objetivo de hacer realidad el plan en el menor tiempo posible.

"He trasladado al alcalde la voluntad de implicarme personalmente en el desbloqueo de la situación lamentable que los vecinos y vecinas de El Cristo, y por lo tanto la ciudad de Oviedo, llevan sufriendo muchos años en torno a las instalaciones del antiguo Hospital General", ha asegurado.

En el marco de esta ronda de contactos, el consejero se ha reunido en los últimos días con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y próximamente lo hará con los representantes vecinales del barrio, con el fin de implicar a todas las partes en el proceso de desbloqueo y desarrollo del plan.