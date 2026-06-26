Zapico confía en que la ley LGTBI de Asturias sea una realidad este otoño - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha reivindicado el carácter combativo de Asturias durante su intervención en el izado de la bandera del Orgullín del Norte celebrado este viernes en Gijón.

En un acto en el que ha estado acompañado por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia y LGTBI, Nuria Rodríguez, Zapico ha definido Asturias como una tierra que históricamente ha sido solidaria, una tierra de acogida, de conquistas sociales y laborales, de ganar derechos y de resistencia contra el fascismo.

Zapico ha señalado que Asturias se encuentra disputando los meses definitivos para romper una anomalía que ha calificado de histórica, ser una de las pocas comunidades del país que carece de una ley LGTBI. No obstante, ha mostrado su confianza en el impulso colectivo para sacarla adelante en el corto plazo.

"Si seguimos empujando, los que estáis en la calle, en la calle, quien está en las instituciones, en las instituciones, y los que estamos en el gobierno, en el gobierno, es posible que a lo largo del otoño la ley sea ya una realidad", ha manifestado.

Asimismo, el consejero ha puesto en valor los últimos avances parlamentarios frente a los intentos de la extrema derecha por bloquear el texto normativo. Zapico ha celebrado que el pasado miércoles se derrotó en la Junta General y por partida doble a Vox, formación a la que ha tildado de "el partido homófobo y fascista que puso todo el empeño porque la ley no se empezase a tramitar en el parlamento".

Zapico ha explicado que Vox ganó en primera instancia al lograr evitar que la ley entrase en el pleno ordinario, pero ha matizado que finalmente perdió porque se logró forzar un pleno adicional de manera seguida donde sí se pudo celebrar el debate, lo que supuso la primera victoria para los derechos del colectivo.

El consejero ha destacado, por último, la importancia de la segunda victoria parlamentaria de la semana, tras comprobar que todos los grupos de la Junta, salvo Vox, han rechazado retirar la ley del circuito legislativo. Con el proceso plenamente activado, el consejero ha asegurado que "la ley avanza, la ley va a llegar y la ley va a ser pronto una realidad".