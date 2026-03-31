Zapico critica que Gijón "bloquee por activa y por pasiva" la cesión de suelo público para viviendas

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón (dcha), visita, acompañado del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la construcción de 250 pisos para jóvenes en Peritos (Gijón). - EUROPA PRESS

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico ha manifestado que el Ayuntamiento de Gijón "ha bloqueado, por activa y por pasiva, la cesión de suelo público" para poder construir viviendas públicas y ha "torpedeado" la acción de su consejería por lo que será esa consejería quien compre suelo en Gijón.

"Lo ha intentado por todas las vías. Lo ha intentado por todas las vías. Me reunía con la alcaldesa --Carmen Moriyón de Foro--, creo que el 2 de diciembre y alcanzaba un acuerdo con ella. A 31 de marzo, otros meses después, ese acuerdo no se ha cumplido. Gijón, la alcaldesa y la derecha de Gijón no ha cumplido su palabra", dijo Zapico.

Ha insistido el consejero en que el mayor ayuntamiento de Asturias no ha puesto a disposición del Gobierno regional, de la Consejería, de la Dirección General de Vivienda, suelo público, para poder lanzar ya un proceso de licitación.

"Nos ha torpedeado. Y le digo algo, yo creo que ante una insólita situación de bloqueo, excepcional por parte de un ayuntamiento de colaboración con la consejería, como está haciendo el Partido Popular y Foro en Gijón, ante un bloqueo excepcional, una solución excepcional y ligado a la memoria y a la corrección de las zonas tensionadas, esta consejería comprará terreno en Gijón para sobre él levantar políticas públicas que los gijoneses no queden en segunda división en materia de políticas de vivienda", dijo.

Zapico hacía estas acusaciones contra el Gobierno de Gijón en el marco de su respuesta a la interpelación del diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons en materia de vivienda.

En ese marco ha recordado Zapico que tiene el compromiso, un compromiso del Gobierno, de contar con 1.500 nuevas viviendas terminadas en construcción, licitadas o adjudicadas cuando termine la legislatura.

"Tenemos ya una parte importante, 610, quedan por lo tanto 900 viviendas y estamos ya trabajando. Pero aquí uno de los requisitos para poder ir a un proceso de construcción es tener terreno y hay muchos ayuntamientos de Asturias, de todos los signos políticos, porque yo hablo con todos los ayuntamientos de Asturias con independencia de su signo político, donde el suelo es un problema, y necesitamos suelo para poder, sobre ese suelo, después de la cesión oportuna, construir vivienda", dijo.

Es ahí donde ha lamentado que el ayuntamiento más grande de Asturias, Gijón, donde PP co-gobierna con Foro Asturias llevando las políticas de vivienda, aunque a su juicio "ninguneados" por esos socios de gobierno, llevan sistemáticamente bloqueando la posibilidad de ceder suelo público a esta consejería.

CRÍTICAS DEL GOBIERNO DEL PP

Por su parte el diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, ha manifestado que para él "la política de vivienda será un éxito y un derecho cuando la gente entre y el gobierno les entregue las llaves".

"Mientras tanto, lo demás está muy bien, pero de momento es promesas y propaganda. Y lo que hay a día de hoy, que ustedes hayan dado, no llega a ese número comprometido, por mucho que usted quiera", dijo Cuervas-Mons.

En este sentido ha indicado que el PP está muy preocupado porque la mayoría de las actuaciones que se han iniciado en materia de vivienda están previstos que concluyan después de junio de 2026, --salvo una en Siero y una en Gijón-- y esas actuaciones están financiadas en un porcentaje importante con fondos MMR.

Por eso ha pedido que el consejero explique qué pasa, porque ha advertido que "los plazos están muy bien sobre el papel, pero luego hay que ver cuándo van a acabar las obras con esos fondos si las obras no se acaban antes del 30 de junio al 26 que es lo que ocurre y quién va a cubrir esa financiación".