Zapico defiende "conquistar las calles y las urnas" por el derecho a la vivienda y homenajea a víctimas del franquismo

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, interviene en ela cto Homenaje a El Rellán. - GOBIERNO DE ASTURIAS

GRADO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, ha afirmado este domingo en El Rellán (Grado) que la legislatura "está agotada" y ha llamado a la ciudadanía a canalizar en las urnas la lucha por los derechos sociales que actualmente se libra en la calle.

Durante su visita al enclave moscón, referente en las políticas de memoria democrática regional, el consejero ha vinculado la defensa del derecho a una vivienda digna con los valores de memoria, libertad y dignidad democrática. En este sentido, Zapico ha valorado "muy positivamente" las movilizaciones ciudadanas y las protestas contra la especulación inmobiliaria y los fondos buitre, confirmando además la participación de su organización política, Izquierda Unida, en la marcha convocada este mismo mediodía en Oviedo.

"Ese espíritu de conquistar las calles para conquistar derechos es algo que hemos hecho histórica y tradicionalmente la izquierda, y así tiene que seguir siendo", ha señalado el titular de Vivienda. No obstante, ha advertido de que la presión social debe ir acompañada de "mayorías parlamentarias que permitan legislar en la dirección correcta".

Al respecto, Zapico ha criticado el rechazo del Partido Popular y Vox a los reales decretos sobre vivienda registrado el pasado viernes en el Parlamento, acusando a ambas formaciones de defender los intereses de los "fondos buitre" en lugar de los de la "gente común". Por ello, ha instado a la ciudadanía a expresar en los comicios qué modelo y qué políticas de vivienda desean para el futuro.

Finalmente, el consejero ha rendido tributo a los represaliados en la fosa común de El Rellán, destacando que su lucha tejió un "hilo invisible" con quienes hoy continúan movilizándose en las calles en favor de la democracia, la prosperidad y la justicia social.