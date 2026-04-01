Zapico defiende la inversión de 20 millones en nueva zona residencial de El Puente, en Langreo

Zapico destaca la inversión de más de 20 millones prevista en El Puente y advierte de que Langreo no puede “perder este tren” - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, se han reunido este miércoles con los vecinos de El Puente, en Langreo, que mantienen una protesta en dependencias municipales en rechazo al proceso de expropiación de sus viviendas, vinculado al desarrollo de una nueva zona residencial en el concejo.

En una nota de prensa enviada por el Principado, Zapico ha destacado la relevancia de la inversión en la nueva zona residencial, que superará los 20 millones en los próximos años, y ha insistido en la necesidad de aprovechar esta oportunidad para Langreo. "Nosotros no queremos imponer nada a nadie, queremos superar una situación que lleva enquistada desde hace muchísimos años", ha señalado, en referencia a la situación de abandono y degradación del barrio.

"Estamos en disposición de movilizar durante los próximos años más de 20 millones, sería una pena que Langreo perdiese este tren, que no sabemos si va a volver a pasar", ha mencionado. También ha reiterado la disposición del Gobierno de Asturias a mantener el diálogo abierto y a seguir trabajando para alcanzar acuerdos que permitan compatibilizar el interés general con las demandas vecinales.

Junto a esto, ha planteado la posibilidad de constituir mesas técnicas de trabajo en las que participen representantes del Principado, el Ayuntamiento y de los propios residentes, con el fin de analizar en detalle el desarrollo del proyecto, estudiar alternativas y facilitar puntos de encuentro.

Asimismo, ha señalado que los vecinos que mantienen la protesta representan a una parte de la población de El Puente, mientras que otros residentes han expresado ya su conformidad con los planes que impulsa el Gobierno de Asturias, lo que refleja la existencia de distintas sensibilidades respecto a la actuación.

En el encuentro también han participado el alcalde de Langreo, Roberto García, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases.