Zapico defiende los procesos de contratación en su consejería frente a las críticas del PP

El consejero Ovidio Zapico. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, a preguntas del diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons, el consejero de Vivienda ha indicado que ya hay abierto un proceso que concluye la próxima semana para elegir un nuevo gerente para Vipasa.

Zapico ha criticado que durante estas semanas el PP haya manifestado que no había nadie al frente de Vipasa, algo que ha indicado "niega tajantemente", asegurando que al frente de Vipasa, durante todas estas semanas, ha estado desde el primer momento el director general de Vivienda como consejero delegado de la empresa".

Así, el consejero ha defendido los procesos de contratación de su consejería que ha contrapuesto con los utilizados por el PP. "Me parece que no quiere hablar de los procesos transparentes que estamos aplicando en la empresa pública porque ustedes están más cómodos haciéndolo como ustedes lo hicieron siempre. Porque para hablar de estas cuestiones hay que estar en perfecto estado de revista, y tanto usted como su partido, no lo están", dijo el consejero.

Ha manifestado Ovidio Zapico que a día de hoy todavía hay gente trabajando en Vipasa "que entraron en un proceso de selección a dedo del gobierno de Sergio Marqués en 1995 y siguen hoy, 30 años después, trabajando en ahí.

"Esa es la realidad de lo que ustedes hicieron frente a lo que ustedes han hecho nosotros, transparencia, procesos electivos y rigor en la selección", dijo.

Por su parte Cuervas Mons ha pedido al consejero que aclare exactamente en el contrato por qué causa se ha cesado a la gerente, si se ha ido a ella, si ha habido indemnización.

El diputado del PP ha criticado las bases publicadas destacando que están hechas para que sea el propio consejo de Vipasa quien decida quien es o no es apto para el puesto.

"El proceso está hecho para que ustedes decían lo que sea. Ustedes se reúnen, se lo guisan, se lo comen y ya lo hicieron una vez. No hay ni una sola garantía jurídica. Esto no tiene ni un pase, y no lo digo yo, lo dicen los tribunales de justicia", dijo el 'popular'.