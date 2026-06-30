Zapico dice que el debate sobre el uso del CSR se realizará "cuando toque" y que no aceptará presiones

Ovidio Zapico - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha dicho este martes que el debate sobre el uso que se dé en Asturias al combustible sólido recuperado (CSR) se hará "cuando toque", una vez que se hayan impulsado una serie de políticas que fomenten el reciclaje. Además, ha explicado que cuando se aborde esa cuestión, su partido, IU, no va a aceptar presiones.

El dirigente asturiano ha sido preguntado en una comisión parlamentaria por el diputado del PP Manuel Cifuentes en relación a la postura de su partido dentro de los acuerdos de gobierno para esta legislatura en lo referente a la construcción de una planta de valorización energética para el tratamiento del combustible sólido recuperado que genere la planta de Cogersa.

Zapico ha dicho que su partido siempre ha rechazado de plano la incineración. "Nunca ha estado, ni está por supuesto ahora, en ningún acuerdo de gobierno esa posibilidad", ha comentado.

El dirigente considera que la intención del PP es fomentar la quema del CSR en empresas privadas. Es consciente Zapico que será un debate, el del CSR, que habrá que abordar, pero siempre después de invertir más en puntos de reciclaje, personal y aumento de la educación ambiental. El objetivo es que el CSR "tienda a cero".

Una vez potenciadas esas políticas, Zapico ha señalado la conveniencia de estar atento a las políticas que se desarrollan en Europa respecto al CSR y las ideas que puedan surgir al respecto dentro del movimiento ecologistas.