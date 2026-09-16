Zapico entrega las llaves de cinco nuevas viviendas de alquiler asequible en Mieres por una media de 188 euros

Entrega de viviendas públicas en Mieres. - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha entregado este miércoles las llaves de cinco viviendas de alquiler asequible a otras tantas familias de Mieres, tras concluir los trabajos de reparación realizados para reincorporarlas al parque público, con una inversión de 20.763 euros.

Las cinco viviendas, una ubicada en Santullano, otra en Ujo y tres en Mieres del Camín, se alquilarán por una renta media de 188 euros y permitirán atender las necesidades habitacionales de 15 personas.

Zapico, que ha participado en el acto junto al alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y la gerente de Vipasa, Marta Pulgar, ha destacado que la entrega supone un ejemplo del trabajo desarrollado por el Gobierno de Asturias para recuperar viviendas vacantes.

"Cuando empezó la legislatura había en Mieres 87 viviendas vacantes y, gracias al esfuerzo que estamos haciendo, hoy ponemos a disposición estos alojamientos para otras cinco familias", ha señalado.

El consejero ha explicado que actualmente quedan 30 inmuebles vacantes en el concejo y que durante la legislatura se han recuperado 57 viviendas, con una inversión superior al millón de euros. Según ha indicado, los 30 pisos disponibles ya han sido reparados y algunos podrán incorporarse al proceso de adjudicación antes de que finalice el año.

Asimismo, Zapico ha puesto en valor el peso de Mieres dentro de la política de vivienda pública del Principado. El concejo cuenta con 807 viviendas públicas, lo que representa algo más del 8% del parque público de Asturias, pese a concentrar algo menos del 4% de la población asturiana.