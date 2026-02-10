Zapico espera que en junio se puedan convocar las ayudas para la recuperación y difusión de la memoria democrática

Archivo - Fosa Común en Grado. - ARMH. - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha dicho que están convencidos de que a lo largo del mes de junio que a lo largo del mes de junio de este año podrán tener la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria democrática, gracias al refuerzo administrativo del que se han dotado en los últimos días".

"Tanto en el 24 como en el 25, no pudimos lanzar la convocatoria, por falta de medios humanos para poder abordar todo el trabajo que tenemos en el seno de la Dirección General y en aras también a priorizar qué tenemos que poder sacar adelante y qué no", explicó el consejero.

Zapico respondía así a la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé, sobre cuándo tiene previsto que salga la convocatoria de ayudas para la realización de actividades de recuperación, difusión y conocimiento de la memoria democrática.

Por su parte Tomé ha indicado que estas son unas ayudas que no tienen otra intención que la de fomentar la realización de actividades de recuperación, de difusión y de conocimiento de la memoria democrática y que además, cuando no se dan, dificultan verdaderamente el trabajo que se desarrolla de forma voluntaria y con recursos muy limitados.

"Un trabajo de difusión y de conocimiento de nuestra memoria democrática, que a la vista de lo que está cayendo, entendemos que es más necesaria que nunca", dijo Covadonga Tomé, que ha agradecido el anuncio de la fecha por parte del consejero y ha advertido que seguirán pendientes y que volverán a preguntar a ver si de verdad se convocan o no esas ayudas.