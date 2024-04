((Esta noticia corrige la anterior sobre el mismo asunto por un error de la fuente informante en el último párrafo. A continuación volvemos a transmitir la información)).

Zapico (IU) alerta del riesgo de involución: "los golpes de Estado ya no son con Guardias Civiles y tanques"



OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha alertado este sábado del riesgo de involución en España: "los golpes de Estado ya no son como en 1981, con guardias civiles entrando en el Congreso y saliendo tanques en alguna ciudad de España; los golpes de Estado ahora, los riesgos de involución ahora vienen determinados por los medios de comunicación de la extrema derecha y de la derecha que, desgraciadamente, en muchas ocasiones, encuentran en las primeras instancias judiciales el marco jurídico necesario para iniciar procesos infames que después quedan en nada".

En su intervención en la reunión preparatoria de cara a la próxima Asamblea Federal en la que se elegirá la nueva dirección nacional, el máximo responsable de IU Asturias, ha recordado que el 'lawfare' ya ha tenido un impacto importante en la izquierda, algo que ha ejemplificado en el proceso que sufrió la que fuera vicepresidenta en Valencia por Compromís, Mónica Oltra, "a quien involucraron en un proceso judicial que finalmente se demostró falso".

"Lo que está pasando estos días exige contundencia, primero, para defender este Gobierno de unidad progresista que tenemos en España, pero, después, también y sobre todo, por el conjunto de la ciudadanía que se considere demócrata para no consentir que se salga con la suya esa derecha y esa extrema derecha que no saben cómo van a conquistar el poder en España, porque por las urnas no son capaces de hacerlo", apunta.

Las inestabilidad se produce, además, en un contexto político marcado por procesos electorales, como el europeo que, ha reconocido Zapico, "tenemos que afrontar con la mejor de las disposiciones, sabiendo que tenemos muchas dudas sobre lo que tendrá que ser el futuro de Sumar, lo sabemos, y es un debate que tendremos que desarrollar una vez lo procesos electorales hayan finalizado. Todo eso lo sabemos, pero también sabemos que, en este momento, en este contexto, si no somos capaces de trabajar juntos en procesos electorales otros así lo van a hacer y los resultados suelen ser perjudiciales para la clase trabajadora, para la gente vulnerable, para aquellos a los que decimos que representamos".

En cualquier caso, esa capacidad para tejer alianzas, según Zapico, es necesaria. Así, ha señalado los frutos que está dando el "gobierno de unidad progresista" de España que está sirviendo de "parapeto" frente a la "involución que la extrema derecha y la derecha pretenden traer al país. También en Asturias, con un gobierno igualmente de unidad progresista y con vocación reformista, ha añadido, se empiezan a plasmar los cambios".

"En el núcleo económico del Gobierno de Asturias tenemos una Consejería en la que, yo creo, estamos tocando en la llaga de aquello que durante muchos meses opinábamos: poder entrar en el Gobierno para llegar al núcleo económico del mismo, para poder ser determinantes ante decisiones que creemos trascendentales para que en Asturias mande su Gobierno y no mande las multinacionales. Esa es la batalla última que nos estamos jugando ahora, que podemos ver en los medios de comunicación", concluye.