Zapico (IU) anuncia que el nuevo proceso para seleccionar gerente de SEDES se abrirá "a mediados de octubre"

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante su intervención en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes en la Junta General que "a mediados de octubre lanzaremos de nuevo el proceso de selección del gerente de la empresa pública SEDES", una plaza que se paralizó anteriormente, según explicó, por la situación económica de la sociedad. "Sigo completamente convencido de que es necesario un gerente para la empresa", defendió el consejero.

Zapico hizo este anuncio en respuesta a una pregunta del diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons, protagonizando ambos un cruce de acusaciones en la comisión parlamentaria de Ordenación del Territorio, centrado en la situación de la empresa pública SEDES, su conversión en sociedad 100% pública y el proceso de selección de un nuevo gerente.

Cuervas-Mons acusó al consejero de haber "mentido sistemáticamente" en sede parlamentaria sobre este proceso. Recordó que el acta del Consejo de Administración de mayo de 2024 reflejaba que se intentó un nombramiento, rechazado por no contar con mayoría suficiente. Según el diputado popular, el candidato propuesto en ese proceso era un militante de IU, lo que calificó como "una especie de Graciela Blanco, pero en hombre", insinuando un proceso de selección "amañadete".

A este respecto, detalló Zapico que "tienen que pasar tres meses desde que se redimensionó la empresa", en alusión al proceso de bajas voluntarias pactadas con 10 trabajadores, lo que condicionaba legalmente la ampliación de plantilla. El plazo se cumpliría en octubre.

En relación a la conversión de SEDES en una sociedad 100% pública, Zapico afirmó que "de manera inminente se van a iniciar las negociaciones con la parte privada", en referencia a la compra del 40% de las acciones que aún posee la Asociación Unicaja.

Cuervas-Mons criticó al consejero no dar información sobre el calendario de compra de acciones, la tramitación del proyecto de ley, el plan de reestructuración, el estado de la deuda o el resultado del plan de ventas de activos. A lo que Zapico replicó que el Gobierno asturiano se ha comprometido con el futuro de SEDES, afirmando que se han abonado ya el 50% de la deuda con proveedores, con pagos del 35% y 15%, y que se ha completado la fase de redimensionamiento de la plantilla.

Zapico defendió que SEDES "va a ser una herramienta pública útil", y enumeró actuaciones recientes como rehabilitaciones de vivienda en Lada (Langreo), trabajos en inmuebles de Vipasa y varias intervenciones en la red autonómica de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Durante el debate, Cuervas-Mons negó estar en contra del sector público y hablo también en nombre de su partido: "No estoy en contra de las empresas públicas, sino de las mal gestionadas. Lo que no puede ser es que las pérdidas las paguemos todos los asturianos", señaló, citando los casos de Sogepsa y Zalia, con más de 270 millones de euros acumulados en pérdidas.

Zapico respondió asegurando que "sé que a la derecha no le gusta SEDES, ni el sector público en general", y criticó al PP por "mirar siempre hacia lo privado".