Archivo - El secretario general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio en el Gobierno asturiano, Ovidio Zapico. - IU ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha expresado este jueves su satisfacción por la conclusión de la ponencia de la Ley de Vivienda, una norma que, ha subrayado, "es la primera en la historia de la democracia en Asturias" y constituía "una deuda" con la sociedad.

En una nota de prensa, Zapico ha reivindicado el carácter político de una ley que considera el principal logro de Izquierda Unida en el gobierno de coalición asturiano. A su juicio, su avance supone una "victoria rotunda" frente a las presiones de las organizaciones empresariales que se han opuesto a ella, mencionando a la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) y la Cámara de Comercio de Oviedo.

El consejero les reprocha que no hayan querido buscar un equilibrio entre sus intereses y las necesidades de la mayoría social. "Hemos conseguido que los derechos de la ciudadanía y su defensa estén por encima de las pretensiones del mundo del dinero", ha afirmado.

El consejero ha atribuido este resultado a la mayoría plural de izquierdas y, especialmente, al impulso de Izquierda Unida dentro del Ejecutivo de coalición. En este sentido, ha recordado las dificultades que ha atravesado la tramitación por el "bloqueo" de las reuniones de la ponencia, después de que PP, Foro y Vox "dejaran de acudir e impidieran reunir el quorum necesario". Zapico ha calificado aquella estrategia de "golpe institucional" y ha destacado que la intervención de la Presidencia de la Junta General y la fortaleza de la institución parlamentaria permitieron recuperar la normalidad y continuar los trabajos.

LAS NOVEDADES DE LA LEY

Entre los aspectos que incluye la ley, figura entender la vivienda como un derecho que debe garantizarse y no como un mero bien de mercado. Para ello, refuerza las herramientas de intervención pública, apuesta por ampliar y proteger el parque público residencial y establece mecanismos para actuar frente a los precios abusivos y la especulación.

Asimismo incorpora instrumentos coercitivos y sancionadores específicos para las zonas de mercado residencial tensionado, con los que Asturias podrá reforzar su capacidad de actuación y cubrir una laguna de la legislación estatal.

En este sentido, Zapico ha contrapuesto el modelo que defiende la izquierda a las políticas de la derecha y ha citado el "fracaso" del Plan Llave de Gijón como ejemplo de otra de las victorias de los progresistas sobre el empresariado y sus aliados políticos. Frente a esas iniciativas, ha defendido la necesidad de políticas públicas que faciliten el acceso a un hogar y protejan a la ciudadanía frente a los intereses de rentistas, especuladores y fondos buitre.

El consejero ha explicado que la futura Ley de Vivienda "busca consolidar el acceso a una vivienda digna, adecuada, asequible y accesible como un derecho efectivo para la ciudadanía asturiana". La conclusión de la ponencia permite avanzar hacia la aprobación de una norma que, según ha defendido el consejero, debe situar las necesidades de las personas por delante de los intereses económicos.