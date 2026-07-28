Zapico (IU) califica de "bochornosa" la elección de Zaragoza para la sede de la Agencia Estatal de Salud

El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Ovidio Zapico. - IU ASTURIAS

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Colegiada de Izquierda Unida de Asturias ha aprobado hoy, por unanimidad, una resolución en la que ha rechazado la decisión del Gobierno central de ubicar en Zaragoza la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Considera que la elección ha supuesto "un balón de oxígeno" para comunidades autónomas gobernadas por la extrema derecha y ha denunciado que "se premie a territorios en los que se está impulsando el desmantelamiento del modelo de salud pública mediante una menor inversión y la externalización de servicios".

A través de una nota de prensa, la formación lamenta que el Gobierno central haya dejado fuera a Asturias, la comunidad autónoma que más ha invertido por habitante en sanidad. Para Izquierda Unida, esta decisión evidencia "el escaso peso" que el Principado ha tenido para el Ejecutivo central a la hora de adoptar esta decisión.

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha calificado el anuncio como "un grave error político" y ha críticado la elección del territorio elegido. "Para Izquierda Unida es una noticia bochornosa y una decisión injustificable del Gobierno central llevar la Agencia Estatal de Salud Pública a una comunidad autónoma gobernada por la extrema derecha", ha afirmado.

Además, el coordinador general y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, también ha vinculado esta decisión con el debate sobre la defensa de los intereses de Asturias ante el Estado y "las fuerzas que defienden aquí una cosa y luego se pliegan en Madrid a decisiones que, como esta, van en contra de la Comunidad Autónoma". "Que tomen nota quienes defienden la identidad asturiana", ha sentenciado.