Zapico (IU) limita a cuestiones "quirúrgicas" la reforma fiscal en Asturias y afirma que no será "de calado"

El secretario general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio en el Gobierno asturiano, Ovidio Zapico. - IU ASTURIAS

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio en el Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha limitado a cuestiones "quirúrgicas" la reforma fiscal planteada por el Ejecutivo, asegurando que no será "de calado".

En unas declaraciones a los medios en Luarca, Zapico ha asegurado que cualquier reforma tributaria será "muy puntual, muy concreta" y ha asegurado que PSOE e IU llevan "días" trabajando en una posición "compartida" para el debate de orientación política que se celebrará la semana que viene.

"Queremos llegar al debate con una posición compartida" ha dicho, aunque esa postura pueda tener "matices". Lo importante, ha subrayado, es llegar con una posición que sustente las políticas que se están desarrollando y las pendientes y que lleve a ambas formaciones "por la senda de la continuidad" con la mirada puesta en la próxima legislatura y pensando en que "Asturias va a necesitar un gobierno de coalición progresista". "Nosotros evidentemente somos una parte esencial, aunque sea minoritaria", ha subrayado.

El límite que fija IU para las modificaciones fiscales está en garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales como la atención primaria, acceso a la vivienda o medidas para frenar el impacto de los precios.

IU RECHAZA EL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, Zapico ha anunciado que su formación votará en contra de la financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda, al considerar que "no sirve para Asturias" y que "tendría que cambiar en aspectos sustanciales" para poder modificar su posición.

Zapico ha manifestado que "el voto de Asturias ha sido no en la conferencia sectorial" y ha asegurado que "el voto de los representantes políticos asturianos en el Congreso de los Diputados en las condiciones actuales tiene que ser no". Así las cosas, ha asegurado que el diputado que la formación tiene en el Congreso, votará que no al modelo si no se producen "cambios sustanciales".

El consejero ha expresado su "decepción con la actitud del Ministerio durante todos estos meses años respecto a Asturias", señalando que "el Ministerio de Hacienda se ha negado por completo a establecer ninguna vía de negociación" con la comunidad autónoma. Zapico ha indicado que trasladará este rechazo el jueves a la colegiada de IU.