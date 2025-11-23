Zapico (IU) pide una "respuesta" ante las siete muertes registradas en una minería "residual" en Asturias

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha expresado este domingo su preocupación por el hecho de que siete de las 19 víctimas mortales registradas este año en Asturias se hayan producido en el sector minero, una actividad que ha calificado de "ya residual". "Es algo que necesita también una reflexión y a lo que hay que dar respuesta", ha afirmado

Ha asegurado que "es inasumible la pérdida de vidas humanas que llevamos en Asturias en lo que va a daño en accidentes laborales". "19 víctimas es algo que una sociedad moderna no puede tolerar y tenemos que rebelarnos ante ello", ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación.

Zapico ha mostrado especial preocupación por el hecho de que siete de esas víctimas mortales se hayan producido en el sector minero, una actividad "ya residual" en Asturias. "Que hayamos perdido siete vidas en procesos de investigación nos genera una desazón tremenda y nos inunda de dudas", ha señalado, insistiendo en que es necesaria una reflexión y una respuesta institucional.

El consejero ha reivindicado también el papel de la Brigada de Salvamento Minero, cuya continuidad, ha recordado, "había sido cuestionada días atrás". "Lo que han hecho una vez más, con generosidad y solidaridad sin límites, demuestra que son imprescindibles", ha dicho. En este sentido, ha exigido garantizar la viabilidad futura del cuerpo y asegurar "las mejores condiciones laborales" para sus integrantes.

Zapico ha asistido este domingo a Posada de Rengos (Cangas del Narea) al funeral de Óscar Díaz Rodríguez, el asturiano de 32 años fallecido el viernes en el derrumbe registrado en la mina que gestiona la empresa Tyc Narcea en Vega de Rengos y donde también perdió la vida su compañero Anilson Soares, de 42 años y vecino de Villablino (León), cuyo funeral tendrá lugar esta tarde en la iglesia parroquial de Cabaolles de Abajo.

El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias ha trasladado "toda la solidaridad y todo el cariño" de la organización a los familiares de los dos mineros fallecidos.