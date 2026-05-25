Zapico (IU) valora la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno: "No hay cosa mejor que hablar"

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OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha valorado este lunes la convocatoria, por parte del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, de una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno entre las dos fuerzas que gobiernan en Asturias: PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS.

"No hay cosa mejor que hablar", ha dicho a preguntas de los periodistas Ovidio Zapico, único consejero del Gobierno regional en representación de Convocatoria por Asturies.

El político ha dicho que "las fuerzas que sustentan al Gobierno tienen que hablar mucho" para evitar situaciones conflictivas y resolver las diferencias mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

De esta forma, ha acogido con satisfacción la decisión de Barbón de convocar la comisión de ceguimiento una vez finalice el periodo de sesiones, ya que ha considerado que es la mejor manera de, en aquellas cosas en las que puedan tener alguna diferencia, ir buscando encuentros o ir limando los desencuentros.

El consejero ha comparado el funcionamiento de un gobierno con las relaciones personales, señalando que "esto pasa como las relaciones entre las personas o las relaciones entre las parejas. Si no se cuida una relación puede correr el riesgo de que esa relación termine. Por lo tanto, no hay cosa mejor que hablar".

Ha subrayado que el objetivo de IU desde el inicio de la legislatura ha sido "dar estabilidad por medio de una agenda transformadora a Asturias", y ha asegurado que "Izquierda Unida como colectividad por Asturias está volcada en eso".

Zapico ha dejado claro que su formación no renunciará a sus posiciones históricas por el hecho de estar en el gobierno y que no rebajará su nivel de exigencia. Ha explicado que IU está en el Gobierno "para conseguir avances y mejoras en la clase trabajadora asturiana".

El coordinador de IU ha confirmado que existen varias cuestiones sobre la mesa que generan tensiones entre los socios de Gobierno, destacando que es "pública y notoria" su posición sobre Cerredo, las ayudas a víctimas de accidentes laborales o sobre la gestión de residuos.

Ha defendido que es necesario "seguir dando estabilidad a Asturias hasta el último día de la legislatura" y ha criticado a otros gobiernos autonómicos que han ido cayendo, en referencia a gobiernos de derechas y extrema derecha.

Finalmente, ha celebrado la aclaración recibida en el Consejo de Gobierno sobre la supuesta quema de CSR en León, afirmando que "para nosotros es una buena noticia" y que valora positivamente que la noticia de ayer "haya sido falsa".