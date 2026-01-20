Zapico: "La izquierda se tiene que entender, sentarse a hablar y trabajar de forma coordinada"

Archivo - El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante su comparecencia en el pleno de la Junta General del Principado. - PRINCIPADO - Archivo

El coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, ha incidido este martes que "ya ha dicho muchísimas veces en esta legislatura que la izquierda se tiene que entender y que la izquierda tiene que sentarse a hablar y a trabajar de forma coordinada".

Zapico respondía así a la pregunta sobre qué le parecía el planteamiento de la portavoz de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, de una propuesta unitaria para la izquierda alternativa en el Principado, a fin de presentarse unidos a las elecciones autonómicas de 2027.

"Como Izquierda Unida, de inicio veo bien ese planteamiento, porque es coincidente con el que llevo muchos años ya haciendo, lo vamos a analizar en nuestros órganos de dirección. Lo mismo vamos a hacer después en convocatoria por Asturias", dijo Zapico.