Zapico pide al Ministerio cooperación y cesión de pisos públicos ante el impacto del nuevo decreto antidesahucios

El consejero de Ordenación, Ovidio Zapico, y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, durante las pruebas de selección de Vipasa. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha manifestado este martes en el Pleno que el Ministerio de Vivienda no puede trasladar a las CCAA su responsabilidad y los problemas y consecuencias que el Real Decreto Antidesahucios pactado entre PSOE y PNV y ha hecho un llamamiento para trabajar de manera coordinada y conjunta en una solución a lo que puede venir a partir de las próximas dos semanas.

"Si se convalida el Real Decreto qué va a hacer el Estado para paliar los daños y las consecuencias que se pudieran generar. Evidentemente lo que no parece una respuesta adecuada es trasladar ese problema a las diferentes comunidades autónomas", dijo Zapico.

En este sentido ha explicado que ya ha solicitado por escrito a la Ministra del ramo los datos sobre cuántas suspensiones actualmente hay vigentes en Asturias; cuántas hay en los que el arrendador sea titular de una o dos viviendas y también el inventario actualizado de vivienda pública o patrimonial estatal disponible en Asturias sabiendo qué viviendas de esas están adscritas al Ministerio de Vivienda, cuáles son titularidad de patrimonio del Estado, cuáles son activos residenciales de otros departamentos ministeriales y cuántas viviendas están gestionadas por entidades públicas estatales o sociedades mercantiles estatales.

Ovidio Zapico ha explicado que la actual propuesta acordada entre PNV y PSOE que llegará al pleno del Congreso la última semana de este mes "podría variar de forma ligera pero sustancial en cuanto al número de personas que se puedan ver afectadas en cuanto esa vulnerabilidad iba a quedar en aquellos supuestos en los que los propietarios tengan una o dos viviendas".

"No es que en Asturias no haya grandes tenedores. Por supuesto que los hay. Lo que le digo es que la inmensa mayoría de los pisos que están en régimen de alquiler no pertenecen a grandes tenedores", dijo Zapico. "En el mejor de los escenarios, como mínimo, sabemos que tenemos 82 expedientes de ayuda a compensación a propietarios, por lo tanto, hay ahí 82 personas que estarían posiblemente amenazadas en caso de que ese lanzamiento fuese una realidad, porque, por lo general, nuestros expedientes afectan a propietarios de una o dos viviendas, no a grandes tenedores", añadió.

Por ello ha insistido Zapico en que lo que pide a la ministra, aparte de una reunión de técnicos, es una cooperación y una colaboración, para que aquello que el Estado tiene en comunidades como Asturias se ponga a disposición de quienes quieren colaborar con este problema del acceso a la vivienday que las CCAA puedan gestionar también ese patrimonio que el Estado aquí atesora para poder dar una respuesta inmediata y efectiva a los problemas que llegarán en "unas semanas".

Zapico ha sido interpelado en el Pleno ordinario por parte de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre política general en materia de derechos sociales y, más concretamente, sobre medidas ante la situación del decreto antidesahucios.

Covadonga Tomé por su parte ha recordado que según el informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los contratos firmados en Asturias que finalizan este año 2026 asciende a 13.870 y afectará a 28.433 personas y ha preguntado qué ocurrirá si no se prorroga la moratoria del decreto y cuántas de estas personas están en situación de vulnerabilidad.

Ha incidido además en que durante el primer trimestre de 2025 se registraron ya 182 lanzamientos y estamos ante "una tendencia que va al alza".

Tomé, tras escuchar al consejero ha indicado que comparte con él la responsabilidad del Ministerio de Vivienda en este problema y en su posible solución y ha añadido que queda a la espera de que le comparta esa respuesta desde el Ministerio de Vivienda con los datos y con las soluciones posibles para el problema que es la principal preocupación de la mayoría de españoles y españolas.

"Si no empujamos desde aquí, si no exigimos prohibir los desahucios, acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda tocando intereses capitalistas, el marco se va a seguir moviendo cada vez más a la derecha y cuando el marco de la derecha entra por la puerta ya sabe usted que los derechos saltan por la ventana", dijo Tomé.

PREGUNTA DE VOX

Por otra parte el consejero también ha respondido a la pregunta que le ha planteado el diputado de Vox, Javier Jové sobre si "está satisfecho con el resultado de sus políticas en materia de vivienda".

Javier Jové ha indicado que "su único logro hasta la fecha en comandita con su compi Llamedo ha sido cargarse mil viviendas vacacionales".

"Un fenómeno. Mil viviendas vacacionales menos. ¿Dónde están esas mil viviendas?, porque esas mil viviendas no han ido al mercado del alquiler convencional", dijo Jové, que además ha augurado que "cuanto se legalicen a los inmigrantes ilegales que son unos 10.000 o 12.000 en Asturias será quienes se lleven las viviendas sociales".

Jové ha criticado lo que considera "un rotundo fracaso" de la política de vivienda en Asturias, marcada por la caída de la oferta, el aumento de precios y la inseguridad jurídica para los propietarios. "Necesitamos liberar suelo ya y construir vivienda de forma intensiva", dijo.

Tras la intervención del diputado de Vox, el consejero le ha llamado "diputado mentiroso y fascistas" y le ha echado en cara que lleve semanas "mintiendo a sabiendas diciendo que el Gobierno asturiano reserva vivienda pública para las mujeres lesbianas".

"Ahora nos viene con una nueva mentira, la de viviendas sociales para ilegales y eso no va a ser así", ha indicado el consejero Ovidio Zapico.