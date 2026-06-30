Zapico pide al PP que no cree "alarma social" con sus críticas al derecho de tanteo y retracto

Comisión parlamentaria - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha pedido este martes al PP que no generen "alarma social" con sus críticas al derecho de tanteo y retracto.

Ha sido en una comisión parlamentaria, en la que el diputado del PP Agustín Cuervas-Mons se ha mostrado muy crítico con el anuncio del Gobierno asturiano de que la futura ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita) incluirá un artículo para el establecimiento de zonas de mercado restringido, en las que el Ejecutivo tendrá derecho de tanteo y retracto, es decir una opción preferente de compra, en las transmisiones de inmuebles.

Zapico ha emplazado a Cuervas-Mons ha esperar a leer el texto y poder opinar con mayor rigor. En este sentido ha acusado al PP de "meter miedo" y les ha pedido que sean "prudentes".

Cuervas-Mons ha preguntado a Zapico sobre cuántas viviendas VPO ha adquirido el Gobierno por derecho de tanteo y retracto, con cargo al programa presupuestario 431A, bajo el subconcepto denominado 'Adquisición de viviendas VPO tanteo y retracto', en los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

En su respuesta, Zapico no ha dado detalles al respecto y ha comentado que la medida tiene fundamentalmente un carácter disuasorio, para evitar que se hagan negocios "con dinero negro" con viviendas protegidas.

"Si usted tiene una vivienda protegida y la pretende vender en un precio oficial de 60.000 euros, porque otros 60.000 se los dan bajo manga, el principado dice no, pues 61.000 euros, estamos aquí nosotros y se las compramos nosotros", ha justificado Zapico.

"Lo primero que tiene que controlar, que no se enteran, es qué viviendas tienen, que tienen muchas, que las adjudicaron y jamás se ocuparon, y no tienen ni gastos de agua y de luz, y esperan los diez años para luego venderlas como libres. Y con un inspector que tienen es imposible que se enteren de nada", le ha replicado Cuervas-Mons.