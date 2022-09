Zapico, preocupado por el discurso de Barbón: "Suena a balance de final de legislatura más que a orientación política"

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha señalado este lunes que el discurso de esta mañana del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, "suena a balance de final de legislatura más que a orientación política y eso preocupa".

En declaraciones remitidas a los medios, Zapico ha apuntado que las ayudas anunciadas por Barbón "como las ayudas a la maternidad o bonificaciones, son erróneas fruto de políticas trasnochadas, que no han resultado ni aquí ni en ningún país europeo".

"El discurso del presidente del Principado de Asturias suena a balance de final de legislatura. Adrián Barbón no ha centrado su intervención en orientación política y eso preocupa. Hay que dar certezas y esperanzas a las personas que peor lo están pasando en Asturias. En estos momentos, no caben discursos grandilocuentes ni triunfalistas, sino ir hacia la cultura del acuerdo. Se deben lograr unos presupuestos orientados a la izquierda, unas cuentas progresistas que sirvan para avanzar. No vale decir que hay 6.000 personas menos en desempleo que hace tres años, eso quiere decir que tardaríamos 28 años en tener niveles óptimos de empleo", apunta Zapico.

Para el dirigente sindical, "urgen mayores esfuerzos y acuerdos, con las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales". "Hay que orientar la concertación a la situación actual. Se deben duplicar ayudas a la emergencia social y a la pobreza energética, a generar empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años y del fondo de contingencia para PYMES y autónomos", sostiene.

Con todo, Zapico remarca que "las ayudas que hoy ha anunciado como ayudas a la maternidad o bonificaciones, son erróneas fruto de políticas trasnochadas, que no han resultado ni aquí ni en ningún país europeo. Lo que da resultados por la demografía y contra la despoblación es apostar por la creación de empleo de calidad, políticas de vivienda y servicios públicos fuertes como universalizar las escuelas de 0 a 3".