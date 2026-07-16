Zapico replica al PP que Vipasa ya tenía prevista la revisión integral de las viviendas públicas de La Corredoria

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OVIEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha replicado este jueves al PP que la empresa pública Vipasa ya tenía prevista la revisión integral del grupo de viviendas públicas de La Corredoria, una actuación que forma parte de la programación ordinaria de inspección de los grupos residenciales de mayor antigüedad del parque público del Principado y que permitirá disponer de una valoración completa sobre su estado de conservación para planificar las actuaciones necesarias.

Vipasa señala, en respuesta a las acusaciones del PP, que todas las incidencias comunicadas por los inquilinos se atienden de forma individualizada, del mismo modo que sucede con el conjunto del parque público que gestiona la empresa.

Además, la compañía pública revisará de forma exhaustiva todas las incidencias existentes y prestará especial atención a aquellas que afectan a las zonas comunes del inmueble, que serán objeto de una evaluación prioritaria.

Destacan desde la consejería que este examen permitirá determinar las soluciones técnicamente más adecuadas para cada caso y establecer la planificación de las acciones oportunas.

La inspección integral prevista complementará el análisis de las incidencias ya registradas y permitirá disponer de un diagnóstico completo del estado de conservación del conjunto residencial para programar las intervenciones precisas y reforzar el seguimiento de las actuaciones que se lleven a cabo.

En cuanto a la revisión de contratos y rentas, la gerencia de Vipasa recuerda que está desarrollando una campaña de actualización de los requisitos que deben cumplir los inquilinos de vivienda pública, en cumplimiento de la normativa vigente y como parte de una gestión responsable de los recursos públicos.

Vipasa rechaza que este proceso pueda presentarse como una subida generalizada de los alquileres y subraya que responde a un criterio de justicia social, cuyo objetivo es garantizar que las viviendas públicas sigan destinadas a quienes más las necesitan y que cada familia contribuya en función de su capacidad económica.

De este modo, las unidades de convivencia que mantienen un nivel de ingresos similar conservan su renta actual; aquellas cuyos ingresos han disminuido pueden beneficiarse de una reducción y únicamente quienes han mejorado su situación económica pueden experimentar una actualización al alza. En cualquier caso, la renta nunca supera el 20 % de los ingresos de la unidad de convivencia, porcentaje que solo puede alcanzar el 30 % cuando se incluyen los gastos de comunidad.