Zapico respalda la modificación de los proyectos de investigación complementaria (PIC)

Ovidio Zapico, en la marcha reivindicativa - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha respaldado este martes el anuncio realizado por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, sobre la modificación de la regulación de los proyectos de investigación complementaria (PIC), con el objetivo de impedir que esta figura pueda utilizarse como una vía encubierta para la extracción de mineral.

"Es una decisión de sentido común. Si lo que se autoriza es una investigación, tiene que limitarse a eso. No puede convertirse en un subterfugio para otra cosa", ha afirmado.

También ha defendido el papel de las administraciones como respaldo activo a los trabajadores en este tipo de situaciones: "Un gobierno tiene que estar del lado de los trabajadores cuando se produce un conflicto de estas características. Ser altavoz de sus reivindicaciones, acompañarlos y ejercer toda la presión institucional posible para que se pague lo que se les debe forma parte de nuestra obligación", ha señalado.

Zapico ha hecho estas declaraciones en el marco de su respaldo a la marcha reivindicativa de los trabajadores de Mina Miura, que van hacia Oviedo. Reclaman el pago de las nóminas adeudadas y garantías para la continuidad de la actividad.

La movilización de los mineros, iniciada el pasado viernes desde la campa de Tormaleo, en Ibias, encara su quinta etapa dentro de una travesía de seis jornadas por el suroccidente asturiano con destino final en Oviedo, donde los trabajadores prevén llegar este miércoles tras recorrer más de 150 kilómetros.

Zapico ha trasladado la solidaridad de su departamento y de Izquierda Unida con los trabajadores y ha lamentado que, en pleno 2026, los mineros tengan que recorrer durante días las carreteras asturianas para reclamar algo "tan elemental" como el cobro de los salarios.

Respecto a la propuesta planteada por el sindicato SOMA-Fitag-UGT para que la empresa pública Hunosa asuma la gestión de explotaciones como la de Tormaleo, el consejero ha mostrado una posición favorable y ha defendido abiertamente el papel del sector público en actividades estratégicas.

"Siempre hemos defendido que los sectores productivos estratégicos deben estar bajo control público. La minería lo es. Por tanto, que una explotación minera en Asturias pueda quedar bajo el paraguas de Hunosa y del sector público no me genera ningún problema; encaja plenamente con nuestra visión de cómo deben gestionarse actividades esenciales para el empleo y el territorio", ha concluido.