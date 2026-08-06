Zapico responde a Pumares: "Foro tiene poco que quejarse" de la inversión en Vivienda en Asturias

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, en la Fidma (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha replicado este jueves al secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, que están invirtiendo, o van a invertir, en los cuatro concejos donde su partido gobierna.

"Yo creo que Foro tiene poco que quejarse de la labor de esta Consejería", ha remarcado Zapico, quien ha negado que haya sectarismo "ninguno" en sus políticas.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de la reunión mantenida en el estand de la Dirección General de Vivienda, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en la que han participado, entre otros, el presidente de CAC-Asprocon, Joel García, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

Ha incidido, en esta misma línea, en que, de las cuatro alcaldías que tiene Foro Asturias en la región, la Consejería está construyendo vivienda pública en dos de ellas: Gijón y Colunga. A esto ha sumado que van a lanzar un plan de vivienda rural en el que también figura vivienda en Salas y vivienda en Peñamellera Alta.

Al tiempo, ha reivindicado la capacidad que tienen en su Consejería para llegar a acuerdos con alcaldes de muchísimas localidades de Asturias, más allá del signo político en el que están. Como ejemplo, ha citado Oviedo, ayuntamiento que ha puesto más suelo público a disposición del Gobierno asturiano para este fin, a lo que ha recalcado que es el alcalde es del PP.

"Yo voy a seguir trabajando porque la vivienda sea un derecho, porque las familias trabajadoras asturianas puedan hacer ese derecho efectivo", ha dejado claro, a lo que ha señalado que, quien quiera defender otros intereses, "es su problema".