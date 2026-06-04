Zapico solicita a la Sareb una reunión para abordar la situación de los residentes del inmueble de Río Piloña

Archivo - Puerta de acceso al bloque de viviendas del número 3 de la calle Piloña, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, remitió este miércoles una carta al presidente de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Leopoldo Puig Turégano, en la que le solicita una reunión para abordar la situación de los residentes del inmueble situado en el número 3 de la calle Río Piloña, en Gijón.

En la misiva, el titular de Vivienda plantea la conveniencia de mantener un encuentro que permita conocer las previsiones de la entidad sobre el edificio, así como conocer los contratos de los vecinos, con el objetivo de clarificar el escenario futuro del inmueble.

Zapico ha trasladado, además, su intención de acudir a la reunión acompañado por una representación vecinal, de modo que los residentes puedan exponer directamente sus inquietudes y expectativas ante la situación actual.

Con esta iniciativa, la consejería busca propiciar un espacio de diálogo entre las partes implicadas que facilite el avance hacia posibles soluciones y la adopción de compromisos que aporten certidumbre a las familias afectadas.