Zapico vuelve a contraponer el modelo de vivienda del Gobierno con el de la derecha

Manifestantes tras concluir el recorrido en la calle Uría. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico ha vuelto a contraponer este martes en el pleno el modelo que sobre la vivienda tienen las formaciones de izquierdas y las de la derecha y ha acusado al PP de entender la vivienda "como un negocio" poniéndose "del lado de especuladores, rentistas y fondos buitre". Zapico ha defendido que en Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón trabaja bajo la premisa de que la vivienda "es un derecho".

Así ha respondido en el pleno de la Junta General a la interpelación del diputado popular Agustín Cuervas-Mons, a quien ha reprochado que, tras seis minutos de intervención, haya sido "incapaz de decir algo tan sencillo" como que la vivienda es un derecho. "Hay dos modelos", ha afirmado, y ha situado al PP y a Vox en el que concibe la vivienda "como un bien de mercado con el que se puede especular".

Zapico ha vinculado ese choque de modelos con la no convalidación de los reales decretos en esta materia, que a su juicio evidenció quién quería "proteger a la mayoría social, a las clases vulnerables, a la clase trabajadora". Ha recordado además que la ley asturiana reconoce la vivienda como "determinante de la salud".

El consejero ha negado que Asturias tenga los alquileres más caros de España, como, según ha dicho, afirmó el diputado popular. Ha señalado que el precio por metro cuadrado es sensiblemente inferior al de otras comunidades.

Zapico ha considerado también "demagógico y bochornoso" que el PP no haya querido tener ni un recuerdo en memoria de Maricarmen, la mujer fallecida tras ser deshauciada en Madrid, y ha rebatido los datos aportados por el diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons.

Respecto a los desahucios de Vipasa a los que hizo referencia el diputado del PP, Ovidio Zapico ha incidido en que "Vipasa es una empresa primero pública y segundo tiene un carácter inminentemente social. En este sentido ha preguntado al diputado del PP si ve bien que cuando se hacen las revisiones a los ususarios de Vipasa haya gente que gane un salario bruto de 70.000 euros, o quien tiene tres pisos en propiedad fuera de Vipasa, y sigan disfrutando de la protección social.

MUCHAS PROMESAS Y POCAS MEDIDAS

Desde la bancada del PP, el diputado José Agustín Cuervas-Mons ha indicado que en materia de vienda el Gobierno de Barbón "ha prometido mucho y ha hecho muy poquito" y le ha reclamado al consejero explicaciones por el aumento de precios, el número de viviendas entregadas, el mantenimiento del parque público y los desahucios.

Cuervas-Mons ha recordado que "el primer problema" de los españoles es la vivienda y ha preguntado por qué Asturias es la comunidad donde más han subido los precios, tanto en compra como en alquiler.

El diputado popular ha pedido al Ejecutivo autonómico que concrete cuántas viviendas nuevas ha construido y "cuántas llaves" ha entregado. En su opinión, en la primera legislatura las entregas fueron "prácticamente inexistentes".

Cuervas-Mons ha criticado además que, ante las elecciones de 2027, Barbón prometa 1.500 viviendas, a su juicio "con una pequeña trampa", porque se habla de 2.500 que estarán "en proyecto, en vías de licitarse o en licitación". "¿Cuántas llaves van a entregar en 2027?", ha preguntado.

El 'popular' ha censurado "la utilización vil para polarizar más a la sociedad" que, a su juicio, ha hecho la izquierda del desahucio de Maricarmen, y ha lamentado el fallecimiento de la mujer afectada. Al hilo de esto, ha recordado que el consejero le respondió que su departamento no desahucia, algo que ha calificado de "falso de toda falsedad".

"Los responsables del desahucio de Maricarmen y lo que ha ocurrido son ustedes. Han sido ustedes que llevan nueve años gobernando y no han hecho nada. En cambio, ¿sabe quién tiene el problema de la vivienda arreglado? Incluso el del trabajo, Jessica. Esa sí, se lo han arreglado. A Maricarmen no, la han perjudicado", ha concluído Cuervas Mons.