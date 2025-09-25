Licitada la reparación del emisario de Castro por 1,1 millones y un plazo de 11 meses

Archivo - El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, presenta el Punto Limpio. - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha sacado a licitación las obras de reparación y limpieza del emisario submarino principal y de emergencia de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Castro Urdiales, con un presupuesto de más de 1,1 millones (1.151.824 euros) y un plazo de ejecución de 11 meses.

Se trata de una actuación "muy demandada y largamente esperada por los castreños", según ha destacado el titular del departamento, Roberto Media, que permitirá reparar la rotura existente en el emisario principal, en el que se han detectado varias fugas a consecuencia de las grietas registradas.

"Con estos trabajos conseguiremos evitar vertidos de aguas residuales que se han registrado cerca de la costa", ha afirmado en un comunicado, en el que ha explicado que en los últimos meses tanto técnicos de la Dirección General de Aguas y Puertos como de la empresa pública MARE (Medio Ambiente, Agua, Recursos y Energía) han realizado actuaciones preparatorias y trabajos de inspección y barimetrías para definir con exactitud los trabajos a realizar.

"Nos comprometimos a dar una solución definitiva a este problema que hasta ahora no se había abordado y la puesta en marcha en pocas semanas de estas obras es una prueba firme de ello", ha asegurado.

El proyecto contempla varias actuaciones que se ejecutarán, por un lado, en el emisario de tormenta y, por otro, en el emisario principal.

Media ha aprovechado para destacar las "potentes" inversiones que su departamento tiene en marcha o va a ejecutar esta legislatura en Castro Urdiales en materia de obras hidráulicas, como la mejora de la eficiencia del Plan Hidráulico mediante la sustitución de las tuberías obsoletas, puesto en marcha el pasado junio con casi 2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Y "en muy poco tiempo" la Consejería licitará el proyecto constructivo de mejoras de proceso de la Estación EDAR de Castro, que ya está redactado y que contará con un presupuesto base de 6,2 millones y un plazo de ejecución de 14 meses.