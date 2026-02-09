El pantano del Ebro gana más de 8,5 hm3 en la última semana y sube al 68,7% de capacidad

Archivo - Pantano del Ebro - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha sumado 8,53 hectómetros cúbicos de agua en la última semana con los que sube al 68,7 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 371,5 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

De este modo, el embalse tiene 37,17 hm3 más que la misma semana de 2025, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 5.801 hm3, lo que representa el 74% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenía 6.104 hm3, el 78%.

Sin embargo, está por encima del promedio de los últimos cinco años (2020-2024) para esta semana, que es de 5.380 hm3 (el 69%) y del mínimo de los últimos cinco años, que se produjo en 2023, con 4.322 hm3, el 55% de la capacidad total.