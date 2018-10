Torrelavega celebra el Día Mundial del Medio Ambiente en la Viesca

Publicado 28/05/2016 16:35:34 CET

Torrelavega celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente en el parque de La Viesca el próximo domingo 5 de junio. Durante la jornada se desarrollarán diversas actividades para invitar con ellas a disfrutar del día en este parque natural, coincidiendo con su inminente declaración como Área Natural de Especial Interés

Las actividades comenzarán a las 10 horas y se prolongarán hasta por la tarde. Se desarrollarán e iniciarán en la campa ubicada junto a la entrada al parque del barrio de Torres. En caso de lluvia y mal tiempo se trasladarán al pabellón multiusos de La Lechera.

La Concejalía de Medio Ambiente ha venido desarrollando actividades de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente desde hace dos años. En 2014 tuvieron como epicentro el Monte Dobra, con visitas guiadas, una marcha reivindicativa, y la plantación de árboles en su ladera; el año pasado, 2015, la jornada estuvo dedicada a los parques y jardines de la ciudad, desarrollándose también actividades circenses, talleres y conciertos en Pequeñeces y el Parque Manuel Barquín.

Este año, las concejalías de Deportes, Juventud y Festejos y Medio Ambiente han preparado una batería de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el domingo en La Viesca.

Dado que cada año se liga la celebración a un concepto o un valor natural y medioambiental, este año se ha querido poner en valor y dar a conocer el parque de la Viesca, así como su potencialidad, que engloba a los municipios de Cartes y Torrelavega.

Se trata de un lugar de recreo, de aprendizaje, ubicado en plena naturaleza y en un entorno privilegiado, al tiempo que constituye uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

A las 10 horas la Sociedad Deportiva de Torrelavega ofrecerá un paseo por La Viesca para todas las edades, y desde las 10.30 horas se disputará un torneo de ajedrez de categorías sub 10, sub 13 y sub 16, en el que se jugarán 5 partidas a 10 minutos por jugador. Organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez y el Club Ajedrez Solvay, la inscripción es gratuita y puede realizarse hasta el viernes 3 de junio enviando al correo electrónico egarciello@hotmail.com los siguientes datos: Nombre, apellido, fecha de nacimiento y colegio, escuela o club. Habrá premios para los primeros clasificados y un detalle para todos los participantes del torneo.

A las 11 horas se iniciará un paseo del deporte de moda en Europa, el Nordic Walking o Marcha Nórdica, una actividad "muy saludable" en un entorno "tan privilegiado" como La Viesca gracias a la colaboración de APEMECAC y Nordic Walking Torrelavega.

A las 12 horas comenzará 'La Viesca en clave de sol', un concierto de la Orquesta de Flauta del Conservatorio de Torrelavega junto al dúo de violonchelo y un solo de violín.

Seguidamente, en torno a las 13.30 horas comenzará la un 'Sesión Vermouth' amenizada por grupos musicales. La idea es que la gente pueda traer su comida de casa para celebrar una comida campestre, aunque para los menos preparados podrán degustar comida allí mismo, gracias a los food trucks que se instalarán.

Para los más pequeños también habrá actividades desde las 11 horas. Además, a las 17 horas habrá una sesión de títeres, y a las 18 horas una gymkana entre otras actividades.

Los acordes del blues, el jazz y el post-rock comenzarán a sonar en La Viesca a partir de las 18 horas, para disfrutar de la música de varios grupos musicales como La Chica & La Grande, Havana Moon Band y Vancouver.

Los ciudadanos también podrán desplazarse ese día de forma gratuita en todas las líneas del Torrebús, en una acción que pretende promover la utilización de este transporte público y "dar una respiro" a la atmósfera y el medio ambiente con la no utilización del vehículo privado.