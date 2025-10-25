Cabárceno celebra Samuín con acceso gratuito para los menores que acudan disfrazados

Archivo - Parque de la Naturaleza de Cabárceno.-ARCHIVO - PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO - Archivo - .-ARCHIVO - PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Turismo, ofrecerá acceso gratuito a los menores de hasta 12 años que acudan disfrazados con temática de Samuín, del lunes, 27 de octubre, hasta el domingo, 2 de noviembre.

Coincidiendo con la semana de vacaciones escolares en Cantabria, la instalación ha organizado diferentes actividades en torno la tradicional fiesta de origen celta que marca el final del verano y el inicio de la temporada invernal o estación oscura. Una propuesta que tiene como objetivo acercar al público infantil y familiar las raíces del hoy popularizado Halloween.

El director de la instalación, Míchel Valdés, ha señalado en nota de prensa que esta iniciativa "pretende ofrecer una alternativa de ocio más asequible para las familias durante este periodo vacacional y facilitar la visita a muchos cántabros, al tiempo que ponemos en valor nuestras tradiciones".

Por otra parte, y como actividad complementaria a la visita al parque, se desarrollará el 'Cuentacuentos de Samuín'. Se trata de una historia que versa alrededor de un extraño suceso que tuvo lugar en el Parque de Cabárceno y que necesitará ser resuelto por los pequeños que asistan.

Tendrá lugar del 27 al 31 de octubre, a las 11.00 y a las 13.00 horas, en la sala de recepción de Visita Salvaje ubicada junto a la Oficina de Turismo de la Mina.

Finalmente, los menores que sean titular de la Tarjeta Amigo podrán disfrutar de una merienda gratuita en la cafetería La Mina, entre las 16.00 y las 18.00 horas.

El Gobierno ha especificado que las entradas gratuitas no incluyen acceso a la telecabina y que el ticket podrá adquirirse en taquilla antes de acceder a la instalación.