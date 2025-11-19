Cantabria y sus socios de la España Verde promocionan hoy en Nueva York su gastronomía, patrimonio y paisaje

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria y sus socios de la España Verde (País Vasco, Asturias y Galicia) promocionarán hoy en Nueva York los atractivos que ofrecen las cuatro comunidades autónomas a través del evento turístico 'Norte Diem', una experiencia enogastronómica, artística, audiovisual e interactiva.

El acto tendrá lugar en el salón de eventos Prince George Ballroom y su objetivo es abrir la internacionalización de la marca turística España Verde a nuevos mercados y seguir sumando visitantes extranjeros.

'Norte Diem' es un formato que ya se celebró con éxito en 2023 y 2024, en Fráncfort y en Oporto, respectivamente, y que llevará hasta Manhattan esta que, con la gastronomía como base, dará a conocer el patrimonio, la arquitectura y el paisaje del norte de España mostrando la variedad del destino.