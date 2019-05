El concierto de Texas en Santander será a beneficio de Nuevo Futuro

Publicado 22/05/2019 15:04:43 CET

Forma parte del cartel del festival Magdalena en Vivo 2019, que celebrará su primera edición durante la Semana Grande de Santander

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La banda escocesa Texas, capitaneada por la vocalista Sharleen Spiteri y con más de 40 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, protagonizará el próximo 22 de julio un concierto solidario en beneficio de la Asociación Nuevo Futuro dentro de la propuesta musical del festival Magdalena en Vivo 2019, que celebrará su primera edición este verano durante las fiestas de la Semana Grande de Santander.

A lo largo de su trayectoria han realizado giras en las que han recorrido prácticamente toda Europa y han protagonizado numerosos conciertos en Estados Unidos, Japón, Canadá o Australia, cosechando éxitos como los de sus temas más emblemáticos, 'I don't want a lover' y 'Say what you want'.

Texas compartirá escenario en la jornada inaugural del festival con el dúo femenino Ella Baila Sola y el grupo británico Immaculate Fools, un referente del pop-rock desde los años ochenta, en lo que será la Noche Solidaria de Magdalena en Vivo en colaboración con la Obra Social "la Caixa".

Las entradas para este concierto tienen un precio de 10 euros en zona general y 75 euros en zona VIP, y parte de la recaudación irá destinada a Nuevo Futuro, organización con más de 50 años de historia que se ocupa de la protección y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

Así se ha dado a conocer en la presentación oficial de Magdalena en Vivo 2019, en la que han estado presentes el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín; la concejala de Dinamización Social y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Santander, Lorena Gutiérrez; la presidenta de Nuevo Futuro, Ana Mirat, y el portavoz de MG Producciones, David Gutiérrez, miembro de la promotora responsable de la organización del festival.

"Cantabria y Santander se están revelando como uno de los destinos musicales de referencia del verano", ha señalado el consejero, quien ha subrayado la importancia de este tipo de festivales como dinamizadores del turismo.

"No hay más que ver cómo aumentan las pernoctaciones en los hoteles de la ciudad durante la celebración de un festival", ha explicado, a la vez que ha elogiado la variedad de grupos y artistas que suman los tres festivales que llenarán de música la campa de la Magdalena, entre el 19 y el 28 de julio, coincidiendo con la

Semana Grande de Santander: 'Magdalena en Vivo 2019', 'Hoky Popi Music' y 'Reggaeton Beach Festival'.

CARTEL Y ENTRADAS

'Magdaleno en Vivo' incluirá también las actuaciones de Juan Magán, Víctor Magán y José de las Heras el jueves 25 de julio, con entradas desde 12 euros; Manuel Carrasco y ELE el 26 de julio, con entradas desde 30 euros; y Aitana y Trapical Minds el sábado 27 de julio, con entradas desde 30 euros. El abono para acudir a todos los conciertos tiene un precio de 45 euros en su oferta de lanzamiento.

Asimismo, a través de oferplan.eldiariomontanes.es hay disponibles entradas de Manuel Carrasco a partir de 14 euros y a partir del viernes 31 de mayo se podrán conseguir entradas de Aitana en los establecimientos de Regma al consumir un helado o un pastel.

Según ha comunicado la organización, las entradas de día para la primera edición del festival Magdalena en Vivo están disponibles en la web oficial del evento, www.magdalenaenvivo.com, y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto en sus establecimientos como en su página web y en el teléfono 902 400 222.

La organización destaca que la acogida del público ha sido "muy positiva" ya que se han vendido hasta el momento cerca de 14.000 entradas, cuando todavía faltan dos meses para la celebración de los conciertos. A partir de este fin de semana se ponen a la venta las entradas en distintos puntos físicos de Cantabria.

Así, podrán adquirirse en los locales de Telepizza (Santander, Maliaño y Torrelavega), las librerías Estvdio (Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna), Discos Cucos y Siboney en Santander, Manuel Muñoz en Torrelavega, París Texas en Reinosa, Cafetería Riviera en Laredo, Arson Sony en Castro Urdiales y Hotel Astuy en Isla.

El Gobierno de Cantabria habilitará un servicio de autobuses desde una quincena de localidades de la región para acudir con comodidad a los conciertos y fomentar el transporte público.

HOKY POPI MUSIC

Magdalena en Vivo 2019 desarrollará su primera edición en el recinto ubicado en la campa de La Magdalena de Santander, donde también se celebrarán este verano otras dos propuestas musicales: los festivales Hoky Popi Music, el 21 de julio, y Reggaeton Beach Festival, el 28 de julio.

En el caso de Hoky Popi Music, celebrará su cuarta edición en Santander con un cartel que tiene a Blas Cantó, Beret, Lola Índigo, Lérica y DJ Ivi como principales protagonistas de un evento musical dirigido a niños y jóvenes.

Además de todas las actuaciones musicales, a las que se sumará el ganador de la próxima edición del concurso Hoky Popi Talent, dirigido a jóvenes artistas que comienzan a dar sus primeros pasos en la música, se realizará una fiesta de colores con varios lanzamientos durante la jornada y el recinto estará habilitado con distintas actividades y juegos para los asistentes.

Los precios de las entradas son de 30 euros en la zona general y 45 euros para la entrada VIP, que da acceso preferente y exclusivo a primera fila y a la zona VIP, entre otras características. Las entradas están a la venta en la web oficial del evento www.hokypopimusic.es y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, además de en los distintos puntos físicos.

REGGAETON BEACH FESTIVAL

Por su parte, Reggaeton Beach Festival es el evento de música urbana con más crecimiento en Europa. Empezó en 2017 con una edición en Barcelona y en 2018 se repitió la localización de la capital catalana, ampliando el aforo, y se expandió a Benidorm. En 2019 se realizará, además de en estas dos ciudades, en Palma de Mallorca y en Santander.

Según los organizadores, 'reggaeton' "se queda corto como descripción genérica para un festival que en realidad abraza ritmos urbanos de distinto tipo, pop latino y electrohouse, con bombazos internacionales, actividades músico-culturales, gastronómicas y deportivas, desde masterclass de zumba a clases de bailes latinos y diferentes talleres".

La primera edición en Santander del Reggaeton Beach Festival se celebrará el domingo 28 de julio, en una jornada que arrancará a las 16 horas y se prolongará hasta las 2.00 de la madrugada.

Hasta el momento, incluye en su programación las actuaciones de artistas y músicos nacionales e internacionales como Karol G, Farruko, Bryant Myers o Justin Quiles, aunque su cartel definitivo se completará el próximo 2 de junio.

Las entradas, que se pueden adquirir a partir de 35 euros, están a la venta en la web oficial del evento www.reggaetonbeachfestival.com, además de en los distintos puntos físicos. El festival, que en pasadas ediciones en otras ciudades ha hecho sold out, ha tenido también una gran acogida en Santander desde su anuncio, ya que son más de 7.000 las entradas vendidas hasta el momento.

Para desplazarse hasta este festival habrá rutas de autobús desde varios municipios de Cantabria, así como desde Burgos, Palencia, Valladolid, Asturias, Vizcaya, Álava y La Rioja. Las plazas se reservan directamente desde la página oficial del evento.

Los festivales Magdalena en Vivo, Hoky Popi Music y Reggaeton Beach Festival cuentan con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, además del patrocinio de empresas privadas como Regma, Renault Vidal de la Peña, El Buen Pastor, El Corte Inglés, San Miguel o Alsa, y tienen a Fuerteventura como Isla Invitada.