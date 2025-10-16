Liencres acoge desde hoy el I Congreso sobre experiencias turísticas sostenibles

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Liencres acoge este jueves y viernes, el 16 y 17 de octubre, el I Congreso sobre experiencias turísticas sostenibles, con más de un centenar de inscritos, tanto de Cantabria como de otras comunidades e incluso países como Austria.

La celebración de este congreso es una de las 30 acciones recogidas en el Plan de Sostenibilidad Turística de Piélagos, y a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo abordará cuestiones enfocadas a compaginar los beneficios que aporta el auge de este sector con la calidad de vida de los vecinos.

Algunos de los temas serán la convivencia, el papel del patrimonio y la cultura en los modelos turísticos, el patrimonio natural como recurso para turistas y residentes, la relación entre turismo y cambio global o las maneras de lograr que el turismo impacte positivamente en las economías locales.

Estas jornadas, de carácter gratuito, están dirigidas a responsables de todos los niveles de las administraciones públicas que gestionan políticas turísticas, a empresas vinculadas al sector y especializadas en turismo sostenible, a profesionales y consultores especialistas en el diseño de planes y políticas de este tipo, así como al ámbito académico y universitario relacionado.